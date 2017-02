Super mobilniki bodo lahko predvideli vaš naslednji korak

Svetovni kongres mobilne telefonije v Barceloni

28. februar 2017 ob 09:48

Barcelona - MMC RTV SLO/STA

Čeprav na tržišču mobilne telefonije prevladujejo pametni mobilniki, se svet vse hitreje premika v smer tako imenovanih super mobilnikov, na katerih bodo nameščene tehnologije umetne inteligence.

Super mobilniki so opremljeni z algoritmi, ki spremljajo, kako in za kaj uporabnik uporablja mobilni telefon, na podlagi tega pa mu nato z nasveti in predlogi olajšujejo izvajanje vsakdanjih opravil.

Vse več pametnih mobilnikov z vrha ponudbe že vključuje rešitve, kot so prepoznava govora in obraza ter strojno učenje, s tovrstno tehnologijo naj bi bilo tako opremljenih že več kot 300 milijonov oziroma okrog petina pametnih mobilnikov, ki jih bodo prodali v letu 2017, ocenjujejo v mednarodni analitsko svetovalni hiši Deloitte.

Super mobilniki vam bodo svetovali

Osnovni mobilni telefoni so bili primarno namenjeni govorni telefonski komunikaciji in kratkim tekstovnim sporočilom, pametni mobilniki pa so skupaj s sodobnimi mobilnimi omrežji prinesli stalno dostopnost interneta in svet mobilnih aplikacij. Z vse zmogljivejšo strojno in programsko opremo pa zdaj omogočajo vedno bolj pametne funkcije. Uporabniki tako prihajajo v dobo, ko bodo pametne naprave že na podlagi posameznikovega gibanja ali določenih opravil napovedale, kam se uporabnik odpravlja ali kakšno bo njegovo naslednje opravilo, na tej podlagi pa mu bodo vnaprej posredovale določene nasvete ali predloge.

Sistem na pametnem mobilniku bo tako lahko sam prišel do sklepa, da uporabnik teče na avtobus ali pa se rekreira, na tej podlagi mu recimo ponudil vozni red avtobusa ali vklop glasbene aplikacije s priljubljenimi skladbami za tek.

Osnovni mobilniki se še ne poslavljajo

Napredni sistemi umetne inteligence naj bi ob povečevanju strojnih zmogljivosti mobilnih naprav obenem vedno več funkcij izvajali tudi brez povezave z zunanjimi strežniki. To bi lahko bil tudi eden od odgovorov na perečo problematiko zbiranja in posredovanja osebnih podatkov z uporabnikovega mobilnega telefona na zunanje strežnike.

Kljub prihajajoči dobi super mobilnikov že omenjeni osnovni mobilniki še niso del zgodovine. Na to nenazadnje nakazuje tudi v nedeljo predstavljena nova različica kultnega mobilnika Nokia 3310, enega najbolj prepoznavnih prenosnih telefonov izpred dobe pametnih mobilnikov.

Sa. J.