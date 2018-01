Svečan sprejem slovenskih znanstvenikov pri Pahorju

Ocenite to novico!

Predsednik republike in slovenska znanost

11. januar 2018 ob 19:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je v predsedniški palači priredil sprejem za slovenske znanstvenike in znanstvenice. V uradu razmišljajo o fundaciji, ki bi pripomogla k razvoju področja.

Predsednik države Borut Pahor se je s svečanim sprejemom poklonil slovenskim znanstvenikom, hkrati pa je želel k radovednosti, znanju in pogumu, ki je potreben pri raziskovanju neznanega, navdihniti tudi mlajše generacije.

Fundacija za razvoj znanosti?

V uradu predsednika med drugim razmišljajo, da bi znanstveno področje v Sloveniji še dodatno podprli. Predsednik želi namreč skupaj z znanstveniki oblikovati posebno fundacijo, s katero bi dodatno spodbudili tiste, ki se na primer ukvarjajo z bazičnimi raziskavami. S skladom pa bi njihove dosežke lahko prelevili v tehnološke inovacije.

Predsednik si v prihodnosti želi tudi zavezništva z znanstveniki. Meni namreč, da lahko z iskrenim dialogom Slovenija postane inovativna dežela, ki ne bi bila privlačna le za slovenske, temveč tudi za tuje znanstvenike.

Matevž Dular z ljubljanske fakultete za strojništvo je v svojem nagovoru poudaril, da se slovenska družba ne zaveda pomembnosti znanstvenega področja. A kot je dejal, brez vrhunske znanosti ne bi bilo tehnologije, brez katere si danes ne moremo več predstavljati vsakdanjika, prav tako ne bi bilo t. i. selfijev s predsednikom države. Dular je med drugim poudaril tudi finančno podhranjenost slovenskega znanstvenega področja.

S tem se je strinjal tudi Pavel Poredoš z ljubljanske medicinske fakultete. "Glede na to, kaj znanost pomeni in koliko se naredi s tem majhnim denarjem, bi država morala večjo pozornost posvečati znanosti, raziskovalnemu delu. Ker v tem je napredek, v tem je tudi gospodarska rast," je povedal Poredoš.

Pomembnost mednarodnih sodelovanj

Finančna sredstva so med drugim pomembna tudi za sodelovanje znanstvenikov pri projektih vrhunskih mednarodnih sodelovanj, je povedala profesorica astronomije z Univerze v Novi Gorici Andreja Gomboc. Tovrstno sodelovanje ima namreč številne koristi tudi za Slovenijo - slovenski znanstveniki so v stiku z vrhunskimi raziskovalci in vrhunskim znanjem, kar dviga raven visokega šolstva v Sloveniji, obenem pa prispeva k prepoznavnosti Slovenije, je še povedala znanstvenica.

Prvega svečanega sprejema slovenskih znanstvenikov v predsedniški palači, ki naj bi postal tradicionalen, so se udeležili člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, vodje projektov Evropskega raziskovalnega sveta, prejemniki nacionalnih priznanj za delo v znanosti, najvišjih državnih oblikovanj, jabolka navdiha ter Zoisovi in Puharjevi nagrajenci.