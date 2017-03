Teden možganov: "Možgani so krivec za večino kriz po svetu"

V okviru tedna možganov se obetajo številna predavanja, namenjena strokovni in laični javnosti

13. marec 2017 ob 07:58

MMC RTV SLO/STA

Družbene krize, ki se zrcalijo v življenjih posameznikov, bodo osrednja tema letošnjega tedna možganov, enega največjih poljudnoznanstvenih dogodkov v Sloveniji.



Teden možganov je sicer mednarodna akcija, kjer organizacije po svetu pripravljajo različne izobraževalne dogodke, namenjene strokovni in laični javnosti. V Sloveniji teden možganov vsako leto organizira društvo za nevroznanost Sinapsa, tematsko pa skušajo vsako leto določeno temo predstaviti na aktualen in kritičen način, poudarja predsednik društva in nevrolog Blaž Koritnik.

Letošnja tema so družbene krize, ki se zrcalijo v vsakdanjem življenju. Ljudje se vsakodnevno spopadajo z novimi skrbmi, anksioznostjo, depresivnostjo in novodobnimi odvisnostmi. Med te sodijo odvisnosti od spleta, pornografije, družbenih omrežij, računalniških iger. "Pogovarjali se bomo o tem, kako takšna kriza vpliva na možgane. Zavedati se moramo, da so prav možgani krivec za večino kriz po svetu," je opozoril Koritnik.

V okviru tedna možganov se bo zvrstilo več različnih dogodkov, od brezplačnih strokovnih predavanj z različnih znanstvenih področij do delavnic za otroke in odrasle. Današnji prvi dan tedna možganov bo tako klinični psiholog David Gosar predaval o vojni, lakoti in bolezni v času najzgodnejšega razvoja. Profesor kognitivne znanosti Urban Kordeš pa bo govoril o vlogi krize v človeškem razvoju.

Testiranje zdravila za Alzheimerjevo bolezen

Drugi dan tedna, torek, bo namenjen delavnicam za otroke in odrasle ter "stresu in digitalizaciji užitka". Sreda bo v znamenju vročih tem, nevrovizije, manipulacije medijev, filmov in slovenskega dneva možganov. V četrtek bo med drugim na vrsti Hitchcockov film Ptiči iz leta 1963, govorili pa bodo tudi o vplivu tehnologije na razvoj otroka.

V okviru tedna možganov bo Milica Gregorič Kramberger predstavila raziskavo, v kateri slovenski raziskovalci sodelujejo pri testiranju zdravila za Alzheimerjevo bolezen. Teden bo zaokrožila okrogla miza na temo Zakaj (ne) potrebujemo krize, na kateri bodo sodelovali sociolog Gorazd Kovačič, psiholog Matej Černigoj in publicistka Tanja Lesničar-Pucko.

L. L.