Umrl Gene Cernan, zadnji astronavt, ki je stopil na Luno

Drugi Američan, ki se je sprehodil po vesolju

17. januar 2017 ob 10:42

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriška vesoljska agencija Nasa je sporočila, da je v 82. letu starosti zaradi zdravstvenih težav umrl Gene Cernan, zadnji astronavt, ki je stopil na Luno oziroma je 14. decembra 1972 kot zadnji zapustil Zemljin satelit.

Cernan je bil poveljnik misije Apollo 17, ki je opravila zadnji pristanek na Luni. Skupaj s Harrisonom Schmittom in Ronaldom Evansom so 8. decembra istega leta z raketo Saturn odleteli v vesolje, kar je bila prva nočna izstrelitev s človeško posadko v zgodovini Nase. Evans je ostal v plovilu, ki je krožilo okrog Lune, Cernan in geolog Schmitt pa sta pristala na tleh.

Zadnji, ki se je povzpel po lestvi

Na Luni sta ostala tri dni, od tega na površini 22 ur. Pred potjo domov sta nabrala za okoli 100 kilogramov Luninih kamnov. Zadnji se je po lestvi v lunarno plovilo povzpel Cernan, ki je ob tem izjavil: "Odhajamo, kot smo prišli, in če Bog da, se bomo vrnili z mislijo na mir in upanje za vse človeštvo." Pred odhodom je še v Lunino površino zarisal inicialke svoje hčere Terese.

Cernan, ki se je zavedal, da bo obiskovanja Lune za nekaj let ali več konec, je pozneje povedal, da je dolgo tuhtal, kaj bi ob tej priložnosti povedal, da se vsaj približa slavni izjavi prvega človeka na Luni Neila Armstronga, ki je leta 1969 dejal, da je to majhen korak za človeka, vendar velik korak za človeštvo. Armstrong je umrl leta 2012.

Drugi Američan, ki se je sprehodil po vesolju

Cernan se je rodil leta 1934 v Chicagu, leta 1956 pa je na univerzi Indiane končal študij za elektroinženirja. Nasa ga je izbrala za vesoljski program oktobra leta 1963 kot mornariškega pilota. Tri leta pozneje je pilotiral misijo Gemini 9 in se kot drugi Američan sprehodil po vesolju. Sprehod je bil poln težav in Cernan je komajda preživel vrnitev v vesoljsko plovilo, pri čemer je zaradi intenzivnega znojenja v dveh urah shujšal kar za šest kilogramov.

Leta 1969 se je znova podal v vesolje z misijo Apollo 10, ki je bila predhodnica za Armstrongov pristanek na Luni in Cernan se je pozneje šalil, da je narisal kažipot zanj. Po letu 1973 se je pogajal s Sovjetsko zvezo za skupne vesoljske projekte, leta 1976 se je upokojil, nato ustanovil svetovalno podjetje in delal tudi kot televizijski analitik. Lani je bil o njem posnet dokumentarni film "Zadnji človek na Luni".

T. J.