Uporaba satelitske navigacije izklopi del možganov

Ob navigaciji po ulicah sta dejavna dva predela možganov

22. marec 2017 ob 18:06

London - MMC RTV SLO

Satelitska navigacija zagotovo olajša pot, a hkrati izklopi del možganov, ki bi drugače simuliral pot do želenega cilja, kaže najnovejša raziskava.



Po poročanju portala ScienceDaily je v raziskavi, izvedena je bila na University College London, sodelovalo 24 prostovoljcev, pri katerih so nadzirali možgansko dejavnost, medtem ko so navigirali po računalniški simulaciji londonskega predela Soho. Raziskovalci so opazovali predel možganov, imenovan hipokampus, ki je odgovoren za navigacijo in spomin, in čelni reženj, k skrbi za načrtovanje in sprejemanje odločitev.



Ko so prostovoljci navigirali brez pomoči tehnologije, so raziskovalci zaznali skoke v obeh predelih možganov, ko so vstopili v nove ulice. Dodatno, dejavnost možganov se je večala, če se je povečalo število razpoložljivih možnosti, pri uporabi satelitske navigacije dodatne dejavnosti v možganih ni bilo.



Po pojasnilih enega izmed avtorjev študije Huga Spiersa velika količina ulic in možnosti močno obremeni oba omenjena predela; hipokampus dela simulacije poti po njih, čelni reženj pa se odloča, po kateri se je najbolje podati. Ko nam tehnologija pove, kam moramo iti, se ti dve področji na ulice preprosto ne odzivata.



Pretekle raziskave z University College London so že pokazale, da je hipokampus taksistov, ki se morajo naučiti zapleten sistem londonskih ulic, močno povečan. Ob uporabi satelitske navigacije pa vozniki očitno ne uporabljajo hipokampusa, kar omejuje tudi njihovo učenje ulic, nakazuje raziskava.

