Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Pri Intelu se branijo, da so navedbe pretirane. Foto: Reuters Dodaj v

V Intelovih procesorjih odkrili resno varnostno grožnjo

Potrebni naj bi bili popravki

4. januar 2018 ob 15:51

Sacramento - MMC RTV SLO, STA

Strokovnjaki za kibernetsko varnost so v računalniških procesorjih znamke Intel odkrili varnostno luknjo, ki omogoča dostop do uporabnikovih osebnih podatkov.

Pomanjkljivost lahko zlonamernim programom omogoči dostop do vsebine zaščitenega pomnilnika, ki ga uporablja jedro. Ker bo treba pri popravkih tako dostopati do jedrnega dela, bodo popravki precej obsežni, kar bo po opozorilih strokovnjakov vplivalo na hitrost delovanja operacijskega sistema in programov.

Podrobnosti o varnostni luknji iz varnostnih razlogov niso znane, razvijalci operacijskih sistemov pa zagotavljajo, da že izvajajo vse potrebne ukrepe. Razvijalci Linuxa naj bi popravek že pripravili, a njegovih podrobnosti niso navedli.

Intel: Navedbe so "pretirane"

Pri Intelu so navedbe označili za pretirane in zagotovili, da grožnja ni tako resna. Takšno oceno je podal tudi neodvisni tehnološki analitik Jack Gold, ki je poudaril, da so vsi procesorji izdelani na takšen način.

Google, katerega strokovnjaki so zaslužni za razkritje, je sporočil, da je posodobil svoje sisteme in v sodelovanju z razvijalci programske ter strojne opreme poskrbel za zaščito uporabnikov.

Po Googlovih navedbah so pomanjkljivost sicer odkrili tudi pri procesorjih znamk AMD in ARM, specializiranih za mobilne naprave. Gold je potrdil, da tudi strokovnjaki teh dveh družb izvajajo preventivne ukrepe.

K. S.