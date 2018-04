V Ljubljani se je začela evropska naravoslovna olimpijada

Ocenite to novico!

Sodeluje 150 mladih znanstvenikov

29. april 2018 ob 14:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Ljubljani se je z otvoritveno slovesnostjo začela evropska naravoslovna olimpijada, na kateri se bo pomerilo 156 mladih znanstvenikov iz 25 držav.

Letošnja evropska naravoslovna olimpijada (The European Union Science Olympiad - EUSO), ki je 16. po vrsti, tokrat prvič poteka v Sloveniji.

Predsednik in ustanovitelj olimpijade Michael A. Cotter pričakuje, da bo letošnje tekmovanje na zelo visoki ravni. Kot je ob robu današnje otvoritvene slovesnosti ocenil za STA, bo olimpijada uspešna, "študenti se bodo zabavali ter Slovenijo zapustili z občutkom, da je to čudovita država, kamor se bodo v prihodnje tudi vrnili".

Pejovnik o moči mlade generacije

Udeležence olimpijade je uvodoma pozdravil predsednik upravnega odbora Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) Radovan Stanislav Pejovnik, ki je poudaril, da bo olimpijada velik dogodek, na katerem bodo pokazali, kakšna je prava moč mlade generacije. Hkrati pa je dogodek po njegovem mnenju tudi priložnost za spoznavanje prijateljev iz vseh držav EU-ju.

Četudi ne osvojijo prvega mesta, bodo udeleženci olimpijade po mnenju Pejovnika zmagovalci v vseh pogledih. "Spoznali boste nove ljudi, dobili novo znanje ter spoznali, da kar je resnično pomembno v naših življenjih, je komunikacija in razumevanje," je mladim dejal Pejovnik.

Zbrane sta na današnji slovesnosti nagovorila tudi član znanstvenega odbora Andrej Godec s fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani ter predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.

Interdisciplinarni izzivi

Na letošnji olimpijadi se bo pomerilo 52 ekip iz 25 držav članic Evropske unije. Tekmovali bodo v reševanju interdisciplinarnih nalog s področij biologije, kemije in fizike. Po besedah Stoparjeve so vse tri znanstvene vede zastopane približno enakomerno, naloge pa so vsako leto tematsko povezane z državo gostiteljico.

Prvi tekmovalni dan bo potekal v ponedeljek, drugi pa v sredo. Za tekmovalce pa bodo slovenski organizatorji poleg samega tekmovanja pripravili tudi druge dejavnosti, kot so izleti, delavnice in zabavni dogodki.

Po mnenju Stoparjeve olimpijada zato prinaša priložnost tako za promocijo Slovenije kot turistične destinacije kakor tudi za promocijo znanosti med mladimi ter za krepitev zavedanja o pomenu znanosti, predvsem multidisciplinarnega pristopa reševanja problemov, s katerimi se srečuje današnji svet.

Prvo tekmovanje je bilo organizirano leta 2003 v Dublinu na Irskem in se vsako leto uspešno izvaja v drugem mestu Evropske unije. Naša država se je olimpijadi pridružila leta 2007 in je bila doslej zelo uspešna.

Glavno organizacijsko breme letošnje naravoslovne olimpijade je prevzela Zveza za tehnično kulturo Slovenije, ki je za geslo olimpijade 2018 izbrala Povezujemo znanost.