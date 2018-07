Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Svoje telefone ima zaščitene z geslom le 48 odstotkov uporabnikov, samo 22 odstotkov pa jih uporablja varnostne rešitve za zaščito naprav proti kraji. Foto: EPA Dodaj v

Večina mobilnih naprav ni zaklenjena z geslom

Uporaba varnostnih rešitev pred krajo je redka

8. julij 2018 ob 16:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Čeprav imajo ljudje na svojih mobilnih napravah velike količine dragocenih podatkov, niso preveč zaskrbljeni za njihovo varnost. Z geslom je zaščitena manj kot polovica pametnih telefonov.

Svoje telefone ima z geslom zaščitene le 48 odstotkov uporabnikov, samo 22 odstotkov pa jih uporablja varnostne rešitve za zaščito naprav proti kraji. Uporabnikov, ki zakodirajo datoteke in mape ter jih tako zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom, je celo le 14 odstotkov, ugotavljajo pri družbi Kaspersky Lab, ki ponuja kibernetske varnostne rešitve.

Žeparji, ki jim uspe ukrasti pametni telefon, imajo tako lahko od svoje kraje veliko več, kot so sprva pričakovali. Če te naprave pridejo v napačne roke, lahko namreč postanejo dostopni nekomu drugemu tudi vsi podatki na njih, od uporabniških računov do fotografij, sporočil in celo finančnih podatkov.

"Vsi imamo radi povezane naprave, saj nam kjer koli in kadar koli omogočajo dostop do ključnih informacij. Privlačne so tudi za kriminalce, a je njihovo delo olajšano, saj vsak drug telefon ni zaščiten z geslom," je komentiral Dmitri Alešin iz družbe Kaspersky Lab.

Po njegovih besedah obstaja nekaj preprostih načinov, kako lahko vsak zaščiti svoje naprave in podatke, ki so na njih. "Z uporabo gesla in namenske varnostne rešitve, vključno z zaščito proti kraji, lahko zaščitite osebne informacije, fotografije in spletne račune pred izgubo in zlonamerno uporabo," je predlagal.

G. C.