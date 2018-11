Video: Tako je iz vesolja videti izstrelitev rakete

25. november 2018 ob 11:06

Astronavt Alexander Gerst je posnel izstrelitev rakete z drugačne perspektive, kot smo je vajeni. Ujel je plovilo MS-10, kako na Mednarodno vesoljsko postajo prinaša zaloge.

Okoli 15-minutno dogajanje je v pohitrenem (time-lapse) posnetku objavila Evropska vesoljska agencija (Esa). Posnetek je napravil evropski astronavt Alexander Gerst, trenutno tudi poveljnik Mednarodne vesoljske postaje (ISS) ali natančneje: 57. odprave.

Na videu so jasno vidni nekateri pomembni dogodki v poletu rakete, kot so ločitve stopenj, vrnitev potrošene stopnje v ozračje in zagon motorjev vesoljskega plovila:

00:07 Odvrženi Sojuzovi dodatni potisniki

00:19 ločitev osrednje stopnje

00:34:05 osrednja stopnja se segreva ob vrnitvi v ozračje

00:34:19 plovilo Progress se loči od rakete in vstopi v tirnico

Izstrelitev se je zgodila 16. novembra 2018 s kozmodroma Bajkonur v Kazahstanu na raketi Sojuz.

Vesoljsko plovilo Progress je dva dni pozneje prispelo na ISS. Vmesni čas je porabilo za uravnavo višine orbite s postajo in priklop.

Prineslo je 2.564 kilogramov tovora in zalog: 750 kg goriva, 75 kg kisika in zraka ter 440 litrov vode, pa še kup hrane.

Izstrelitev je pomembna tudi zaradi preizkusa zanesljivosti po nesreči rakete Sojuz, ki se je zgodila 11. oktobra letos in jo je povzročil poškodovan senzor. Vsi astronavti so preživeli, Rusija pa je napovedala, da bo najprej izvedla tri izstrelitve brez posadke, preden bo na ISS ponovno začela pošiljati ljudi.

Posnetek je nastal iz kupole ISS-ja. Fotoaparat je samodejno periodično fotografiral, posnetke pa so v videu zavrteli z do 16-kratno hitrostjo.

Priporočamo ogled na celem zaslonu in pri polni ločljivosti.

