Video-, avdioznanost: Rušilni vetrovi, človek stroj in oživljanje mamutov

Slovenija je lani doživela največji vetrolom doslej. Zakaj in kako nastane tako močan veter? So ekstremni vremenski dogodki posledica podnebnih sprememb in ali jih bo vedno več? Vse to in še mnogo več v oddajah o znanosti na RTV SLO.

Močan veter je 11. in 12. decembra lani po vsej Sloveniji lomil drevesa. Najvišje izmerjene hitrosti so v nižinah presegale 80 kilometrov na uro, posamezni sunki vetra v gorah pa celo 140 kilometrov na uro. Kaj se je torej dogajalo pred tem močnim vetrom? "Nastal je zaradi specifične vremenske situacije. Nad zahodno Evropo se je poglobilo zelo globoko ciklonsko območje. Hladen zrak je v višinah prodiral prek Atlantika proti severni Afriki. Ob tej hladni fronti je v Afriki potem celo snežilo. Pred njo pa je z okrepljenim jugozahodnim vetrom proti Alpam in tudi našim krajem pritekal zelo topel afriški zrak," je pojasnil Branko Gregorčič z agencije za okolje (Arso).

In kakšna je bila potem napoved? "Tak razvoj smo pričakovali, tako da smo že več kot 24 ur vnaprej pričeli opozarjati, da bo v ponedeljek 11. in v noči na torek veter pri nas dosegal hitrosti, ki so dokaj neobičajne, se torej ne pojavljajo pogosto na obširnih območjih. Po nižinah smo pričakovali, da bo veter presegel 70 kilometrov na uro, v višjih pa presegel 100 kilometrov na uro."

Zato je Arso izdal oranžno opozorilo pred viharnim vetrom. Oranžno pomeni, da so napovedani meteorološki pojavi nenavadni, ker se pojavljajo manj pogosto, in da so možne gmotne škode ter žrtve.



Vremenska napoved se je uresničila

Močan veter je takrat po vsej Sloveniji lomil drevesa in odkrival strehe. Več kot 45.000 gospodinjstev je ostalo brez elektr ične energije. Nekateri kraji, med njimi tudi Jezersko in Bohinj, so bili zaradi podrtih dreves odrezani od sveta. Škodo, ki jo trenutno ocenjujejo na 130 milijonov evrov, so utrpeli po skoraj celi državi. Le Prekmurju je bilo prizanešeno.

Po ocenah sta podrta dva milijona kubičnih metrov drevja, največ po gozdovih Kočevske, Notranjske in Koroške, kar je največji vetrolom do danes in približno eno drevo na vsakega Slovenca. Tokratni vetrolom je naredil petkrat toliko škode kot največji do zdaj, tisti iz leta 2008.

Vremenska napoved se je torej uresničila.

Kje pa so bile zabeležene najvišje hitrosti? "V zadnjih letih smo mrežo avtomatskih merilnic precej izpopolnili, tako da imamo kar veliko število merskih mest. [...] Najvišja je bila na Ratitovcu, torej v visokogorju. Zelo podobna vrednost, torej 40 metrov na sekundo, je bila izmerjena v Bovcu, a povprečna hitrost je bila tam precej nižja."

Za meritve sunkov Arso uporablja trisekundno povprečje, sicer pa 10-minutno, razlike na postajah pa so lahko zelo velike. Na Ratitovcu je bila povprečna hitrost za dobrih 30 odstotkov nižja od sunkov, medtem ko so bili sunki v nižinski Ljubljani več kot dvakratnik povprečja.

Nekoč je Arso veter meril mehansko, z anemometri in "skodelicami" na njih. Danes pa so praktično vsi instrumenti ultrazvočni, brez gibljivih delov, saj delujejo po principu Dopplerjevega učinka.

Zakaj je veter najmočnejši pozimi?

Slovenija zaradi svoje lege v zavetrju Alp ni zelo vetrovna, je pojasnil Gregorčič. Viharji so v zimskem času veliko bolj pogosti severno od tega gorovja. Pri nas je najmočnejša burja na Primorskem, karavanški fen, včasih pa se izkaže predfrontalni jugozahodnik. "In to je bilo v tem primeru."

Posebej je močan jeseni in pozimi. Zakaj? "Vetrovi so v zimski polovici leta v splošnem močnejši, ker so razlike v zračnih tlakih nad morjem in nad kopnim večje. Razlike v zračnih tlakih pa so pravzaprav tiste, ki poganjajo vetrove." Te pa so še pozimi še posebej izrazite na severni polobli, kjer je morje toplo, kontinent pa hladen.

Logaritemski profil vetra

Veter ima v atmosferi logaritemski profil, kar pomeni, da se hitrost izrazito povečuje z višini. Določen je s parametrom hrapavosti, podobnim trenju. "Zelo je pomemben ravno pri katastrofah, kot je bila minula," je povedal Šavli. Če je namreč po gozdu zelo enakomerno razporejen, potem bo sila vetra na posamezne krošnje relativno majhna. Če pa so krošnje razgibane, različno visoke - ob izrazito neravnem terenu - potem bo prišlo do večjega vetroloma," je pojasnil Matic Šavli s katedre za meteorologijo na fakulteti za matematiko in fiziko.

Najtežje se orkanskemu vetru upira smreka. Na zavodu za gozdove so pojasnili, da je predstavljala kar 80 odstotkov podrtega drevja. Listavci so malo bolj na varnem, saj so pozimi brez listja. Negativen dejavnik so bile tudi večje količine padavin, saj je bil december nadpovprečno moker, tla pa razmočena. Posledično so nudila manj opore.

Hitrost, ki taka drevesa podira, je že 100 kilometrov na uro, je ocenil Šavli.

Kaj pa sploh je veter?

"Veter je gibanje molekul zraka. Nastane kot odziv na sile, ki delujejo na posamezne elemente volumna zraka," je povedala Nedjeljka Žagar, prav tako s katedre za meteorologijo na FMF-ju. Vetrovi prenašajo gibalno količino, vlago in toploto med oddajenimi deli planeta, med tropskimi predeli in poloma, med tlemi in višjeležečimi sloji. Veter je trirazsežni vektor. V povprečnih pogojih in zmernih zemljepisnih širinah pihajo približno horizontalni vetrovi. Veter v troposferi obravnavajo kot dvorazsežni tok, je pojasnila.

Ko se z višino spreminja, pojav imenujejo striženje vetra. To je značilnost splošne cirkulacije v zmernih zemljepisnih širinah. V povprečnih pogojih za vsak kilometer višine narašča za okoli 15 kilometrov na uro. Najmočnejši so med 8 in 11 kilometrov, imenujejo se vetrovni stržen. Tam običajno presegajo 100 kilometrov na uro, pogosto pa presežejo 300 km/h. Ti pasovi se raztezajo več tisoč kilometrov v smeri vzhod-zahod in so debeli nekaj sto kilometrov, je dejala Žagarjeva.

Decembrski dogodek

Decembra sta se združila dva ekstremna dogodka. Prvi je bil močan jugozahodni tok na višini, ki je k nam prinašal zrak z območja severozahodne Afrike. Delci zraka, ki potujejo proti severu, se počasi spuščajo, tako da lokalno, nad nami, prispevajo k naraščanju temperature. Pri tem dogodku so zabeležili ekstremno visoke temperature, ne le pri tleh, temveč v celotnem stolpcu zraka. Druga komponenta je bil viharni jugo nad Jadranom, veter, ki je za razliko od burje slabo raziskan in razumljen.

Za kakovostno napovedovanje vetra so potrebne obširne, kakovostne meritve ne samo pri tleh, temveč po celotnem zračnem stolpcu. Na FMF-ju v 12 urah opravijo do 700 meritev na vertikali.

Težko napovedovanje prihodnosti

Je takšnih dogodkov vedno več? Težko bi to trdili, saj živimo na območju, kjer se je vreme vedno hitro spreminjalo, vremenske ujme pa so bile vedno pogoste. Že leta 1926 smo beležili intenzivne poplave in močan vetrolom. Študija avstrijskih klimatologov, ki zavzema 250 let dogajanja na območju Alp, kaže, da je edina dokazana sprememba temperature, in sicer za približno dve stopinji Celzija. S tem je povezano večje število intenzivnejših vročinskih valov v poletnem času.

Viharnega vetra bo vedno več, če se bodo spremenili pogoji, ki ga ustvarjajo. Eden izmed pogojev je striženje, povezano pa je s cirkulacijo vetra v okviru treh cirkulacijskih celic. Za zdaj nimamo dovolj neposrednih meritev, ki bi kazale, da se je cirkulacija v zadnjih desetletjih v prosti troposferi spremenila. Simulacije pa kažejo, da so spremembe v cirkulaciji relativno majhne, kar pa ne pomeni, da so majhne tudi njihove posledice. Več klimatskih modelov nakazuje, da se bodo poti ciklonov na severnim Atlantikom in Evropo premaknile nekoliko bolj na sever, skupaj z njimi pa še zahodni vetrovi pri tleh.

