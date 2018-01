Video: V kitajskem laboratoriju prvič uspešno klonirali opici

Pripomogli naj bi k raziskovanju človeških bolezni

25. januar 2018 ob 10:02

Peking - MMC RTV SLO

Kitajski znanstveniki so z enako tehniko, kot je bila uporabljena pri slavni ovci Dolly, klonirali prvega primata - dva primerka dolgorepega makaka, ki sta se rodila pred nekaj tedni v laboratoriju.

Opici s popolnoma identičnim genetskim zapisom so Kitajci poimenovali Džong Džong in Hua Hua, uporabljali pa jih bodo za proučevanje človeških bolezni, kot so nekatere oblike raka, presnovne in imunske bolezni.

Džong Džong se je rodila pred osmimi tedni, Hua Hua pa je dva tedna mlajša. Obe se normalno razvijata, hranijo pa jih po steklenički. Na kitajskem institutu za nevroznanost so napovedali, da lahko v prihodnjih mesecih pričakujemo še več takšnih kloniranih opic.

Upoštevali vsa mednarodna pravila

Makaka sta prva klonirana primata. Strokovnjaki so pri postopku uporabili DNA-zapis iz celic zarodka. Ko so DNA prenesli na jajčece, so z genetskim reprogramiranjem spremenili gene, ki bi sicer ustavili razvoj zarodka. Uspelo jim je po 79 spodletelih poskusih. "Preizkusili smo več različnih metod, a samo ena je delovala. Doživeti smo morali veliko neuspehov, preden nam je le uspelo klonirati opico," je dejal raziskovalec Čjang Sun in poudaril, da so pri tem upoštevali vse mednarodne standarde pri raziskovanju živali.

Kljub temu so se oglasili mnogi strokovnjaki z drugih koncev sveta in postavili pod vprašaj etiko tovrstnega dejanja. Opozorili so, da pomeni kloniranje opice še korak bliže morebitnemu kloniranju človeka. Robin Lovell-Badge iz londonskega instituta Francis Crick pa je po poročanju BBC-ja opozoril tudi, da je šlo za "zelo omejen in tvegan postopek". "Metoda, kot so jo uporabili Kitajci, nikakor ni uporabna za kloniranje človeških bitij."

Klonirali že psa, mačko, prašiča ...

Kitajski strokovnjaki so pri kloniranju uporabili enak postopek kloniranja kot pri ovci Dolly, ki je bila pred 20 leti klonirana na institutu Roslin v Edinburghu. Takrat so znanstveniki prvič klonirali sesalca iz celice odrasle živali, ki so jo vzeli iz vimena. Od takrat so z enakim postopkom klonirali še več drugih živali - prašiče, pse, mačke, živino, miši in podgane.

A. P. J.