Videoigra kot zdravilo za hiperaktivne, neosredotočene otroke

4. december 2017 ob 11:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Klinična študija je pokazala, da lahko namenske videoigre izboljšajo stanje pri otrocih z motnjo aktivnosti in pozornosti. Med igro otroci rešujejo probleme, ki terjajo osredotočenost.

Ameriško podjetje Akili je v klinični študiji dokazalo pozitivne učinke igre AKL-T01, ki jo razvijajo že več let. Podjetje zdaj namerava igro prijaviti ameriški agenciji za zdravila. Če bo prijava uspešna, utegne izdelek postati prvo digitalno zdravilo na recept, piše v sporočilu za javnost.

Po svetu, še posebej v ZDA, zdravniki postavljajo vse več diagnoz motnje koncentracije in hiperaktivnostjo (ADHD) ter zanje predpisujejo zdravila, npr. ritalin. Na to prakso letijo številne kritike in opozorila, da gre morda za preobširno medikalizacijo.

ADHD - motnja ali neusklajenost z duhom časa?



AKL-T01 je poskus alternativne oblike zdravljenja. Igra je zastavljena tako, da z nalogami stimulira točno določene kognitivne živčne sisteme v možganih.

Po poročanju CBS-a se mora igralec določenim predmetom izogibati in istočasno izbirati druge predmete. S tem je prisiljen pregledovati večje količine informacij in jih v realnem času sortirati, organizirati in posledično biti osredotočen.

Klinične študije se je udeležilo 348 otrok in mladostnikov z ADHD-jem in izkazalo se je "statistično pomembno" izboljšanje v primerjavi z nadzorno skupino. V nadzorni skupini so tudi igrali igro, le neko drugo.

Ameriški Nacionalni institut za duševno zdravje ADHD opredeljuje kot motnjo v možganih oz. njihovo nepravilno delovanje. ADHD zaznamujejo stalni primanjkljaj pozornosti, hiperaktivnost in impulzivnost do te mere, da je normalno delovanje tega človeka ogroženo.

Preberite tudi:

Paraplegiki po terapiji z navidezno resničnostjo deloma shodili



Za ADHD se v Evropi pogosteje uporablja izraz motnja aktivnosti in pozornosti.

Al. Ma.