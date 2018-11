Vlada dodelila denar za izstrelitev slovenskega satelita

V načrtu sta sicer dva satelita

14. november 2018 ob 17:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je dodelila sredstva za izstrelitev satelita Nemo HD v vesolje, ki je načrtovana za prihodnje leto, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Na torkovi seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada sprejela sklep o prerazporeditvi sredstev znotraj proračuna ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v znesku nekaj več kot 830.000 evrov na proračunsko postavko programov Evropske vesoljske agencije (ESA). Omenjena sredstva bo ministrstvo namenilo izstrelitvi satelita Nemo HD.

Od priprav do zagona satelita sicer stroški izstrelitve znašajo 2,3 milijona evrov. Nekaj sredstev ministrstvo že ima na proračunski postavki ESA, pričakuje pa, da bodo izstrelitev finančno podprla tudi druga ministrstva.



Izstrelitev tega satelita bo prispevala k mednarodni promociji specializiranih znanj in tehnologij, ki jih razvijajo v Sloveniji. Satelit bo namreč dopolnjeval evropski sistem Copernicus in zagotavljal lasten vir podatkov za potrebe urbanizma, ekologije, kmetijstva, gozdarstva in transporta.

Ta satelit so razvili v Centru odličnosti Vesolje-SI, ki je bil v 85 odstotkih financiran iz sredstev Evropske unije, v 15 pa iz slovenskega proračuna. Kot piše na spletni strani centra, bo ta mikrosatelit z maso 65 kilogramov z višine 600 kilometrov dosegel prostorsko ločljivost 2,8 metra pankromatsko in 5,8 metra multispektralno.

V načrtu še en slovenski satelit

Poleg Nema HD bo v vesolje poletel še satelit Trisat, ki je majhen satelit z maso 4,4 kilograma, z zmerno sposobnostjo oddaljenega opazovanja Zemlje na osnovi multispektralnega zajema slik v kratkovalovnem infrardečem spektru. Satelit bo v uporabi najmanj dve leti v nočno-dnevni sončno sinhroni orbiti na višini 500 kilometrov.



Ta nanosatelit sestavljajo multispektralna fotokamera, ki snema v 20 spektralnih pasovih kratkovalovnega infrardečega spektra z ločljivostjo 100 metrov, piše na spletni strani izobraževalne vesoljske misije mariborske univerze Trisat.

Izstrelitev prvih dveh slovenskih satelitov bo mogoča v prvi polovici leta 2019, ko je predvidena izstrelitev rakete Vega podjetja Arianespace. ESA je že potrdila, da sta oba primerna za izstrelitev. Predtem bo treba za Trisat pridobiti odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc pri Mednarodni komunikacijski zvezi (ITU). V Sloveniji bo treba ustanoviti tudi register vesoljskih plovil, so oktobra sporočili z vlade.