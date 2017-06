Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Voda je zagotovo ena najzanimivejših tekočin na Zemlji. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Voda se pri nizkih temperaturah spremeni v dve različni tekočini

Raziskovalci navdušeni nad odkritjem

27. junij 2017 ob 21:39

Stockholm - MMC RTV SLO

Znanstveniki z univerze v Stockholmu so odkrili povsem novo lastnost vode. Ta pri nizkih temperaturah preide v dve različni obliki z velikimi razlikami v strukturi in gostoti.



Voda je tekočina z izjemno edinstvenimi lastnostmi; ima več kot 70 lastnosti, ki so ji povsem lastne in jo razlikujejo od drugih tekočin ter omogočajo življenje, kot ga poznamo, piše portal ScienceDaily. Z uporabo rentgenskih žarkov pa je ekipi iz Švedske uspelo na seznam dodati še eno.



"Nova osupljiva lastnost je, da voda pri nizkih temperaturah, ko kristalizacija poteka počasi, lahko obstaja kot dve različni tekočini," je pojasnil Anders Nilsson z univerze v Stockholmu. Večina ledu na Zemlji ima neurejeno kristalno strukturo, v nasprotju z ledom, ki ga dobite iz svojega zamrzovalnika, ki ima urejeno strukturo. "Neurejeni" oz. amorfni led ima dve obliki – z visoko in nizko gostoto. Vse do zdaj se je zato zgolj predvidevalo, da ti obliki prehajata med eno in drugo in sta povezani tudi z nizko- in visokogostotno obliko tekoče vode, kar je bilo zdaj tudi eksperimentalno potrjeno.



"Nove ugotovitve dajejo močno osnovo predstavi, da se voda pri sobni temperaturi ne more 'odločiti', v kateri izmed dveh oblik naj bo, zato prihaja do fluktuacij med njima. Na kratko: voda ni zapletena tekočina, ampak dve enostavni tekočini z zapletenim razmerjem," pa je pojasnil Lars G. M. Pettersson z omenjene univerze.

Izsledki raziskave tako dopolnjujejo naše védenje o vodi pri različnih temperaturah in tlakih, v prihodnje pa bi lahko odprli vrata do novih ugotovitev glede čiščenja in razsoljevanja vode.

A. Č.