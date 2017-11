Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ameriška vesoljska agencija Nasa je soboto v vesolje poslala vremenski satelit nove generacije, ki bo spremljal vremenske razmere po svetu. Foto: Nasa Sorodne novice Nasin satelit bo omogočal natančnejše vremenske napovedi Dodaj v

Vremenski satelit nove generacije za natančnejše vremenske napovedi

Satelit je plod sodelovanja Nase in ameriške vremenske službe

19. november 2017 ob 12:00

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Ameriška vesoljska agencija Nasa je v vesolje poslala vremenski satelit nove generacije, ki bo spremljal vremenske razmere po svetu ter pomagal izboljšati globalne napovedi vremena.

Satelit, poimenovan skupni polarni satelitski sistem 1 (JPSS-1), je plod sodelovanja med agencijo Nasa in ameriško vremensko službo NOAA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Vremenski satelit bo zemljo obkrožil 14-krat na dan od enega pola do drugega na višini 842 kilometrov, je sporočila Nasa.

Na krovu vremenskega satelita četrte generacije so napredni instrumenti za merjenje pogojev v atmosferi, na kopnem in na morju, od temperature na površini oceanov ter vulkanskega prahu v ozračju do jakosti orkanov.

