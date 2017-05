Zaradi izsiljevalskega virusa Microsoft izdal popravke tudi za Windows XP

Ranljivi stari programi, za katere Microsoft ne ponuja več podpore

13. maj 2017 ob 19:38

Washington - MMC RTV SLO/STA

Microsoft je po petkovem napadu izsiljevalskega virusa izjemoma izdal varnostne popravke tudi za nekatere starejše različice operacijskih sistemov, kot je Windows XP.

Ameriški softverski velikan je tako med drugim izdal popravek celo za svoj stari operacijski sistem Windows XP, za katerega ne ponujajo podpore že vse od leta 2014, med uporabniki pa je še vedno zelo priljubljen in razširjen. Virus WannaCry namreč med drugim napada prav sistem Windows XP, medtem ko uporabnikov najnovejšega operacijskega sistema Windows 10 napad ni prizadel.

"Nekateri izmed naših uporabnikov uporabljajo različice operacijskega sistema Windows, za katere ne zagotavljamo več podpore. Ti uporabniki torej niso prejeli varnostnega popravka, ki smo ga sicer izdali marca," so izpostavili pri Microsoftu.

Izjemoma popravek tudi za zastarele programe

Tokrat izdani popravek je tako na voljo tudi za operacijske sisteme Windows XP, Windows 8 in Windows Server 2003. Svojo potezo pa so pri Microsoftu utemeljili s potencialno škodo, ki bi jo njihovi uporabniki lahko trpeli zaradi ranljivosti.

Microsoft je tako znova izdal popravek MS17-010, ki so ga sicer za novejše operacijske sisteme Windows izdali že marca, potem ko so hekerji, znani kot The Shadow Brokers, sporočili, da so ukradli programsko opremo WannaCry, ki jo je razvila ameriška obveščevalna agencija NSA in naj bi bila sposobna izkoristiti ranljivosti v Microsoftovih operacijskih sistemih.

Napadenih skoraj 100 držav

Napadalci, ki so v petek ohromili informacijske sisteme javnih ustanov in podjetij v skoraj 100 državah, so uporabili programsko opremo, ki zaklene računalnike in za ponoven dostop zahteva odkupnino v virtualni valuti bitcoin. Med drugim so o okuženih računalnikih poročali iz ZDA, Velike Britanije, Kitajske, Španije in Rusije.

Žrtve obsežnega kibernetskega napada so bili tudi nekateri uporabniki v Sloveniji, med drugim novomeška družba Revoz, ki je del francoskega koncerna Renault. V Renaultu so za francosko tiskovno agencijo AFP danes povedali, da so bili tarča napada in da še ocenjujejo razmere, da bi našli rešitev. V petek zvečer so morali med drugim ustaviti proizvodnjo avtomobilov v Novem mestu in proizvodnja še vedno stoji.

O kibernetskem napadu so danes govorili tudi finančni ministri držav G7, ki so se v Bariju zavezali skupnemu boju proti kibernetskemu kriminalu. V sklepni izjavi po dvodnevnem srečanju so poudarili, da kibernetski napadi pomenijo rastočo grožnjo njihovim gospodarstvom in da mora biti boj proti njim prednostna naloga.

