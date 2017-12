ZDA ošibile medmrežno nevtralnost

Posledice za zdaj še neznane

Ameriška zvezna komisija je spremenila ureditev medmrežne nevtralnosti na način, ki to načelo slabi. Ponudniki interneta bodo lahko promet različnih podjetij obravnavali različno.

Načelo medmrežne nevtralnosti pomeni, da so vsi paketki podatkov, ki potujejo po medmrežju, enakovredni. Nihče na poti jih ne sme upočasniti. V praksi to pomeni, da (hipotetično) Telekom Slovenije ne sme podatkov in storitev svojega spletnega portala nalagati hitreje kot portale konkurence, niti posebej zaračunati za goli dostop do njih. Podatki se ne smejo diskriminirati ne glede na pošiljatelja in prejemnika, vsebino, storitve ali uporabljeno opremo.

Po poročanju BBC-ja je to načelo v ZDA zdaj oslabljeno. Zvezna komisija za komunikacije se je namreč odločila, da širokopasovni internet ne spada več na področje telekomunikacij, temveč med informacijske storitve. S to potezo ponudniki interneta niso več podvrženi neposrednemu nadzoru omenjene komisije, temveč Zvezne komisije za trgovino. Slednja uveljavlja druga pravila in ne bo preprečevala praks, ki kršijo načelo medmrežne nevtralnosti.

Ponudniki dostopa do medmrežja bodo zdaj lahko (za plačilo) nalagali določene strani hitreje od drugih. Hipotetičen primer: YouTube bo ponudniku odštel nekaj denarja, da se njegovi videoposnetki nalagajo učinkoviteje od npr. Vimea.

Vsa tovrstna ravnanja bodo sicer morali obelodaniti.

Tako je odpravljena ureditev, ki jo je uveljavil nekdanji predsednik Barrack Obama leta 2015. Komisija je ocenila, da se s tem vračajo "svobodni internet" in večja vlaganja v širokopasovne povezave, med drugim na sicer slabo omrežnih ruralnih predelih ZDA. Ponudniki bodo namreč več zaslužili in posledično več investirali.

Zagovorniki še pravijo, da se je načelo internetne nevtralnosti tudi pred vzpostavitvijo Obamovih pravil v praksi dobro izvajalo in da so zgoraj omenjeni scenarij prej katastrofične vizije kot realnost.

Kako je v Evropski uniji

Prav tako leta 2015 je načelo medmrežne nevtralnosti uredila Evropska unija. Kritiki so ocenili, da je bilo s potrditvijo telekomunikacijskega svežnja z načelom konec. Po eni strani je namreč to neformalno prakso ponudnikov interneta vnesla v pravo, a hkrati uvedla izjeme, t. i. specializirane storitve. Za zdaj praksa kaže, da bistvenih sprememb zaradi tega ni bilo.

