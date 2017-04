Zemljo čaka bližnje srečanje z velikim asteroidom

Asteroid bo Zemljo ponovno obiskal po letu 2600

14. april 2017 ob 22:16

Washington - MMC RTV SLO/STA

Prihodnjo sredo bo Zemljo na varni razdalji obšel asteroid, velik približno 650 metrov. Asteroid z imenom 2014-JO25 se bo Zemlji približal na zgolj 1,8 milijona kilometrov.

"Čeprav ni možnosti, da bi asteroid trčil z našim planetom, bo to zelo bližnje srečanje za tako velik asteroid," so sporočili z ameriške vesoljske agencije Nasa. Zemlji se bo najbolj približal, potem ko bo obkrožil Sonce, in sicer na 1,8 milijona kilometrov, kar je manj od petkratne razdalje med Zemljo in Luno. Pot bo nadaljeval proti Jupitru, nakar bo šel nazaj v globino našega osončja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Asteroid 2014-JO25 je bil nazadnje v neposredni bližini Zemlje pred 400 leti, naslednjič pa se bo približal po letu 2600.

Za astronome in amaterske opazovalce nočnega neba je tako 19. april izjemna priložnost, so še pojasnili na Nasi. "Astronomi po vsem svetu ga nameravajo opazovati s teleskopi, da bi o njem izvedeli čim več," so zapisali. Doslej poleg njegove velikosti in poti vedo tudi to, da je njegovo površje dvakrat bolj odsevno od Luninega.

Naslednje bližnje srečanje s kakšnim velikim asteroidom se ne bo zgodilo pred letom 2027, ko se bo 800 metrov velik asteroid približal zgolj na dolžino, enako razdalji med Zemljo in Luno. Povprečna razdalja med središčema Zemlje in Lune je nekaj več kot 380 tisoč kilometrov.

G. K.