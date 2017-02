Življenje v vesolju naj bi zaviralo enega ključnih procesov staranja

Tri raziskave o življenju v vesolju

4. februar 2017 ob 14:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Astronavt Scott Kelly je preživel leto dni na ISS-ju, njegov brat dvojček pa na tleh. Nasa je tako analizirala vpliv vesolja na človeško telo. Prvi izidi nakazujejo na dušenje enega ključnih mehanizmov staranja, a ob opozorilu, da neposredna vzročna povezava ni dokazana.

Ameriški astronavt Scott Kelly je na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) živel med marcema 2015 in 2016. Podaljšano bivanje (navadno traja do pol leta) je bilo del Nasinega široko oglaševanega načrta Potovanje do Marsa, potrebno pa zato, da se temeljiteje preučijo učinki človeškemu telesu tujega okolja. Kateri koli homo sapiens se namreč bo v 30' letih podal do rdečega planeta, bo v vesolju moral bivati najmanj leto in pol. Dobro je vnaprej vedeti, na katere nevšečnosti ali celo hude poškodbe se je treba pripraviti.

Enoletno bivanje v orbiti so sicer v preteklosti že štirikrat izvedli Rusi, s tem pa dokumentirali negativne vplive vesoljskih razmer na neprilagojeno človeško telo, a nikoli z raziskavo genomike v orbiti sami in s takom edinstvenim vzorčenjem.

Kellyjev podvig se pomenljivo imenuje Raziskava dvojčkov, zato, ker Scott ni bil edini objekt raziskave. Poleg njega v orbiti so namreč temeljito spremljali tudi njegovega brata, enojajčnega dvojčka Marka, prav tako astronavta, le že upokojenega. Slednji je igral vlogo "nadzorne skupine". Gre za prvi test z identičnimi geni v različnih okoljih.

Sveže iz laboratorijev

Prvi, preliminarni rezultati analize, kaj se je dogajalo v Scottovemu telesu, so sveže na svetlo dani. Sodeč po Nasinem sporočilu za javnost so presenetljivi. Vse dozdajšnje raziskave so namreč kazale skoraj izključno na negativne, škodljive učinke na človeško telo, tokratna, edinstvena in precej bolj poglobljena, pa tudi na nepričakovan pozitiven učinek.

Telomere, ki skrbijo za dolgoživost celic, so se "vesoljcu" podaljšale, kaže najzanimivejši izsek.

Telomere so zaščitne kapice na DNK-ju, neke vrste biološka ura, ki celici odšteva čas. Celica jih ima omejeno količino. Skozi čas se krajšajo, vse dokler ne povsem izginejo in celico prepustijo usodi. Navadno je tako, da imajo starejši ljudje vse krajše telomere.

Neobraba oziroma neusahljiv vir telomer po drugi strani vodi do navidezne neumrljivosti. Tako je npr. pri rakastih celicah.

Pričakovali so povsem nasprotno

Pri Scottovih belih krvničkah, torej celicah imunskega sistema, pa so se telomere dejansko podaljšale. Glavna znanstvenica na tem delu raziskave, Susan Bailey, je pričakovala povsem nasprotne izide. Izjavo je podala za znanstveno publikacijo Nature. Ojačano vesoljsko sevanje bi moralo telomere krajšati, je bila njena hipoteza. Izid pa je bil tako presenetljiv, da so vzorce po hitrem postopku razposlali še nekaj laboratorijem za dodatne preverbe. Nazaj so prišle zgolj potrditve.

V isti sapi je Baileyeva posvarila pred prezgodnjih sklepanjem. Dejstvo, da je do podaljšanja prišlo, še ne pomeni, da ga je povzročilo bivanje v orbiti samo po sebi; korelacija ne nujno pomeni vzročnosti. Morda je pravi vzrok intenzivna, večurna telesna vadba dnevno, s katero poskušajo astronavti omejiti druge negativne učinke pomanjkanja težnosti. Do povečanja aktivnosti telomeraz je nadalje prišlo novembra 2015 pri obeh dvojčkih; ravno takrat, ko je v družini Kellyjevih prišlo do "stresnega dogodka".

Slednji sicer ne pojasni splošnega in bolj dolgoročnega povečanja pri Scottu. Pa tudi ne dejstva, da so se telomere pričele ponovno krajšati kmalu po vrnitvi na kopno.

Rahel upadec miselnih sposobnosti

Raziskava dvojčkov se je seveda dotaknila še številnih drugih področij, denimo kognitivnih (miselnih) zmožnosti. Slednje, predvsem hitrost in točnost, so se pri Scottu zmanjšale, a v primerjavi s polletnimi misijami, že dobro dokumentiranimi, nič kaj veliko. Življenje v vesolju samo po sebi torej dolgoročno ne bistveno vpliva na mentalne sposobnosti in s tega vidika bi morali odposlanci na Mars brez strahu.

Globoko vesolje najbrž slabo za nevrone

Ostaja sicer ločeno in še vedno odprto vprašanje sevanja. Nižja orbita, kjer se nahaja ISS, je namreč globoko znotraj magnetnega polja Zemlje in zato še vedno do neke mere zaščitena. Medplanetarni prostor pa je precej bolj prežet s škodljivimi kozmičnimi žarki. Kako bi neprestano trkanje teh visokoenergetskih delcev vplivalo na možgane? Preverbe že več let izvajajo na Univerzi v Irvinu v sodelovanju z Naso. Nazadnje so skupono glodalcev pol leta obstreljevali s podobnimi žarki, kot bi jih bili deležni ljudje na poti na Mars. Izid? Miši so utrpele nezanemarljive in nepopravljive poškodbe na možganih, posledično še poslabšanje kognitivnih sposobnosti in demenco. Raziskava je bila oktobra objavljena v Nature.

Manj težnosti, manj kosti

Kot pričakovano so Scottu ošibile kosti. Natančneje, rast kostnine se je upočasnila, še posebej v drugi polovici misije. Šibitev doživijo vsi astronavti, kozmonavti in drugi začasni prebivalci orbite. Razlog tiči v pomanjkanju težnosti, ki vrši nenehen pritisk na kostno tkivo. Ko gravitacijskega tiščanja ni več, se tudi kosti prilagodijo. Astronavti se proti temu borijo s prej omenjeno intenzivno telesno vežbo, ki pa ne veliko hasne.

Mutacij še in še

Dvojčkoma so sekvencirali celoten genom (prek belih krvničk) in našli stotine različnih genskih mutacij. Kar 200.000 molekul RNK-ja se je izrazilo drugače. Spremembe DNK-ja so pomembne za prihajajoče dejanske koloniste na Marsu, še posebej tiste, ki kanijo tam zaploditi potomstvo.

To je le nekaj preliminarnih izidov skoraj "sveže iz laboratorijskih naprav", kot so se izrazili pri Nasi. Celotna slika psiholoških, fizioloških in drugih vidikov bo izrisana predvidoma še letos. Vprašanje je sicer, ali bo dejanska raziskava genoma dvojčkov kdaj objavljena - razlog tiči v varovanju genetske zasebnosti.

Druga študija: kako rešiti vid

Januarja se je sicer pojavila še ena, ločena študija, ki se je osredinila na problem vida v vesolju. V sodelovanju z Naso so jo več let izvajali na ameriški Univerzi v Teksasu. Lotila se je vprašanja, zakaj praktično vsem astronavtom precej opeša vid, nekaterim tudi dolgoročno, posamezni so celo oslepeli po prihodu na tla. Izidi so objavljeni v znanstveni publikaciji The Journal of Physiology.

Znano je, da imajo astronavti povečan pritisk znotraj lobanje. Ker ni težnosti, ki bi kri in ostalo notranjost teles vlekla navzdol, je pač več snovi v zgornjem delu telesa. To pomeni, da je občutek v orbiti podoben, kot bi ležali brez vzglavnika - brez prestanka. Intralobanjski pritisk se seveda vrši tudi na očesa, a to še ni nujno vzrok za njihovo deterioracijo.

Meritve so v okviru te raziskave opravljali na 20 letalskih poletih, ki so potnike za kratek čas izpostavili mikrogravitaciji, pa tudi na tleh, kjer so jih oblačili v posebna oblačila, zmožna povečati ali zmanjšati pritisk v določenih delih telesa. Izide so primerjali z meritvami pri astronavtih v orbiti. Ugotovili so, da je intralobanjski pritisk v orbiti večji kot na tleh, ko sedimo. Obenem pa so naši možgani in oči podvrženi večjemu tlaku, ko leže spimo brez vzglavnika, v primerjavi z lebdenjem v orbiti.

Odsotnost dnevnih variacij pritiska

Raziskovalci so prišli do zaključka, da pritisk sam po sebi ni vzrok poškodb. Razlog verjetno tiči v odsotnosti variacije v pritisku. Na Zemlji namreč imamo reden dnevno-nočni cikel, ki možganom omogoča dnevni, 16-urni "odmor" od povečanega pritiska. V orbiti ga ni.

Če bi torej astronavtom na daljših misijah nadeli oblačila, ki bi jim vsaj v delu 24-urnega cikla znižala pritisk, bi morda preprečili - ali vsaj zmanjšali - poškodbe vida, so ocenili na Univerzi v Teksasu.

Še eden izmed manjših korakov, ki so po navedbah Nase nujni, da bomo čez 15 let videli človeške stopinje na Marsu. In da bo avtor odtisa lahko prišel nazaj - kolikor toliko zdrav.





