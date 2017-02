Zvezdnik YouTuba razžalil Jude, zdaj bo ob milijone

Šved s svojimi objavami redno razburja

14. februar 2017 ob 10:26,

zadnji poseg: 14. februar 2017 ob 10:29

London - MMC RTV SLO

Pri Disneyju so se zaradi objavljanja protijudovske vsebine odrekli svojemu najbolje plačanemu zvezdniku YouTuba, PewDiePie pa trdi, da je šlo le za (slabo) šalo.

V zadnjih mesecih je namreč 27-letni Felix Kjellberg, kot je pravo ime zvezdnika YouTuba, bolj znanega pod vzdevkom PewDiePie, objavil več videov, v katerih naj bi promoviral nacistične ali protijudovske vsebine. Šved, ki je menda samo v letu 2016 zaslužil 15 milijonov zelencev, priznava, da je bilo objavljeno gradivo morda res žaljivo, a je dodal, da sam ne podpira nikakršne sovražne nastrojenosti.

PewDiePie je bil nekaj časa uporabnik YouTuba z največ naročniki na svojem kanalu – decembra lani je dosegel neverjetnih 50 milijonov –, revija Time pa ga je uvrstila na seznam stotih najvplivnejših ljudi na svetu. Velja za izjemno pomembnega mnenjskega voditelja v svetu videoiger, njegove ocene ali zgolj omembe pomenijo velikansko povečanje prodaje.

"Padec" ga je stal pet dolarjev (in milijone)

Povezavo z Disneyjem je Kjellberg vzpostavil prek Maker Studios, podjetja, ki zastopa več zvezdnikov YouTuba, ti vsak mesec naberejo več milijard ogledov, kar pomeni velikanske prihodke od oglaševanja. Iz omenjenega podjetja, ki zastopa tudi Švedovo dekle, italijansko senzacijo YouTuba Marzio Bisognin, bolj znano pod vzdevkom Marzia – njen kanal ima največ naročnikov iz Italije, skoraj sedem milijonov –, so sporočili: "Čeprav je Felix sledilce nabral prav zaradi svoje provokativnosti in nespoštljivosti, je šel v tem primeru predaleč in so njegovi videi neprimerni."

V najspornejšem izmed omenjenih videov je dvema mladima Indijcema prek spletne platforme Fiverr plačal pet dolarjev za to, da sta držala napis "Smrt vsem Judom". Sam se na kritike odziva z besedami, da je samo "želel pokazati, kako nor je moderni svet, še posebej, ko gre za usluge, ki so na voljo na spletu", in "dokazati, da bi ljudje za pet dolarjev storili kar koli".

Že ob objavi posnetka se je vidno šokirani PewDiePie Judom opravičil in dodal, da si ni mislil, da bosta njegova "sostorilca" (izkazalo se je, da nista imela pojma, kaj držita, saj ne razumeta niti besede angleško) dejansko izpolnila njegovo naročilo. Zdaj pa razvoj dogodkov komentira z besedami, da se mu zdi "smešno", da nekateri mislijo, da ima sam nacistična ali protijudovska nagnjenja, hkrati pa priznava napako: "Čeprav to ni bil moj namen, razumem, da so te šale žaljive."

A. K.