11 ranjenih rudarjev v nesreči v Premogovniku Velenje

MMC RTV SLO

Foto: BoBo

V Premogovniku Velenje, natančneje v jami Preloge, je prišlo do delovne nesreče, v kateri se je poškodovalo 11 rudarjev. Posredovali so reševalci NMP Velenje, ki so poškodovane rudarje oskrbeli, prepeljali v ZD Velenje in bolnico Celje.