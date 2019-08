2TDK bo sum storitve prekrška naznanili tudi Državni revizijski komisiji. Foto: BoBo

2TDK je naznanitev suma storitve kaznivega dejanja podal, ker so ob odločanju o oddaji naročila zaznali dejstva, ki izkazujejo sum, da so bile podane nepravilnosti in neskladnosti. Ob tem so na 2TDK poudarili, da so bili naznanitev dolžni podati.

Pri razpisu za most čez Glinščico je bila sporna višina zidu, ki ga je sprva izbrani ponudnik Markomark Nival zgradil v Pesnici, in katerega višina naj ne bi presegla osmih metrov, kot so trdili v podjetju. Predstavnik konzorcija družb Markomark Nival, Nival invest in Ekorel Aleksander Schara je obtožbe večkrat odločno zavrnil.

"Vsebine kazenske ovadbe ne poznamo, zato jo težko komentiramo. Odločno pa zavračamo obtožbe o ponarejeni referenci," je zapisal. Kot je dodal, jim 2TDK dokumentov, na podlagi katerih so sprejeli svojo odločitev o referenci in posledično vložili kazensko ovadbo, kljub pozivu še vedno ne želijo pokazati.

"Celotno dokumentacijo, s katero v konzorciju razpolagamo in ki dokazuje, da je višina kamnito-betonskega zidu v Pesnici nad osem metrov v dolžini nad 50 metrov, bomo z veseljem predali policiji," je še izpostavil Schara in dodal, da bodo tudi sami razmislili o kazenskem pregonu.

"Razmislili bodo o kazenskem pregonu oseb, za katere obstaja sum, da so zaradi cilja doseči razveljavitev odločitve o izidu javnega naročila gradnje mostu čez dolino Glinščico, priredile projektno dokumentacijo o izgradnji kamnito-betonskega zidu v Pesnici," je zapisal.

V 2TDK si medtem prizadevajo za čimprejšnjo razjasnitev vseh dejstev glede omenjenega javnega naročila, zato so kriminalistom predali vso razpoložljivo dokumentacijo, so zapisali v sporočilu za javnost. Poleg naznanitve suma storitve kaznivega dejanja nameravajo v 2TDK Državni revizijski komisiji naznaniti tudi sum storitve prekrška in predlagati uvedbo postopka o prekršku zoper ponudnika, so izpostavili.

Na 2TDK pripravljajo tudi odgovor na zahtevek za revizijo zoper odločitev o izidu omenjenega javnega naročila, ki ga morajo oddati do 2. septembra. "Navedemo lahko, da bomo na vse navedbe vlagatelja zahtevka za revizijo argumentirano odgovorili, pri čemer smo prepričani, da bo naša odločitev prestala vse nadaljnje postopke," so zapisali. Zahtevek za revizijo postopka so podali v konzorcij podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel, pri čemer so družbi 2TDK med drugim očitali, da odločitve o izidu javnega naročila niso obrazložili.

Do dokončne odločitve revizijske komisije postopek javnega naročila ni pravnomočno zaključen, zato ga na 2TDK ne želijo, niti ne morejo komentirati, so dodali. Ocenjujejo pa, da se z načinom poteka razprave v javnosti "nedopustno izvaja pritisk tako na odločitve naročnika kot tudi pristojnih državnih organov, zlasti Državne revizijske komisije, kar pa ni skladno z interesom javnosti".

Uprava družbe 2TDK je razpis za galerijo Glinščica razveljavila 7. avgusta. Kot je tedaj pojasnil prvi mož 2TDK Dušan Zorko, se je pokazalo, "da tisti, ki je bil najcenejši, ni bil najboljši, ker je domnevno ponaredil referenco". Že tedaj je izpostavil, da mora "zadevo razčistiti pravna stroka".