Policijska uprava Ljubljana je bila o požaru obveščena okoli 20.15. Na kraj dogodka je bilo napotenih več gasilcev in policistov. Gasilska intervencija poteka, širše območje je zavarovano, so sporočili.

Policija okoliške prebivalce poziva, naj zaprejo okna in se po nepotrebnem ne zadržujejo zunaj.

Iz PGD Rakek so sporočili, da med drugim gori stiropor oz. polistiren.

Domačini so za Odmeve povedali, da je bilo na začetku slišati več zaporednih eksplozij.

Na terenu so tudi že predstavniki agencije za okolje (Arso) in Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ), ki merijo raven strupenih snovi v zraku.

Tovarna Fragmat se med drugim ukvarja z izdelavo izolacijskih plošč. Kot je dejal župan občine Cerknica Marko Rupar, je zagorel glavni stroj v proizvodnem obratu, požar pa se je nato razširil na skladišče. Po njegovih besedah je zadeva zelo problematična, predvsem zaradi nevarnega plina.



"Požar je zaenkrat pod nadzorom, aktiviranih pa je šest, sedem gasilskih zvez, vmes so tudi gasilci iz Postojne in Vrhnike," je pojasnil župan in ocenil, da v intervenciji trenutno sodeluje vsaj 200 gasilcev. "Težava je v tem, da se požaru zaradi nevarnega plina ne da približati brez dihalnih aparatov," je dejal Rupar in pri tem dodal, da so trenutno v uporabi vsi dihalni aparati, kar jih premorejo gasilska društva, ki sodelujejo v intervenciji.



Škoda še ni znana, je povedal Rupar in dodal, da je bilo v času nastanka požara v obratu pet delavcev, ki so se pravočasno rešili in s seboj vzeli nekaj stvari, ki so bile še posebej kritične zaradi možnosti nastanka eksplozije.



Cerkniški župan je pri tem opozoril še na gost dim, ki se vali s kraja požara. "Okoliške prebivalce smo preko lokalnega radija in Facebooka že obvestili, da naj se ne zadržujejo zunaj in naj zaprejo okna, ker se dim vali v smeri s Podskrajnika poti Rakitni, čeprav tam že izgublja koncentracijo." Potrebe po evakuaciji lokalnega prebivalstva zaenkrat še ni, so pa v stiku z Agencijo RS za okolje (Arso) glede nadaljnjih ukrepov. "Če bo šlo s tem tempom naprej, jutri ne bo možna šola v Cerknici," je dejal.



Obrat stoji v središču industrijske cone, a je gasilcem že uspelo zavarovati sosednje stavbe, še dodaja Rupar.



