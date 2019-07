Foto: Eugenija Carl

Vodja gasilske intervencije Denis Slavec je za Televizijo Slovenija povedal, da je požar omejen, se pa še vedno pojavljajo posamezna žarišča znotraj odlagališča. Gasilci bodo stanje na odlagališču spremljali do jutri zjutraj in se nato odločili o nadaljnjih ukrepih.

Gasilci PGD Koper so pri gašenju požara, ki je izbruhnil okoli treh popoldne, na pomoč poklicali tudi lokalna gasilska društva. Direktor javnega podjetja Okolje Gašpar Gašpar Mišič je za TV Slovenija povedal, da so gasilci s pomočjo bagra ločili plastiko od drugih odpadkov in s tem preprečiti nadaljnje širjenje. Dodatno nevarnost za širitev požara je predstavljalo tudi dejstvo, da so v nekaterih plastičnih embalažah ostanki vnetljivih snovi.

Požar v zbirnem centru embalaže Dragonja

Mišič, ki je bil na kraju požara, je pojasnil, da so bili prebivalce okoliških krajev, proti katerim se je valil črn dim, obveščeni, naj zaprejo okna. Po besedah direktorja Okolja je zagorelo na eni izmed zbirnih ploščadi ob nekdanjem odlagališču, kjer zbirajo kartonasto in plastično embalažo.

"Zaradi goreče plastike je zadeva zoprna za gašenje, hkrati se vali črn smrdeč dim. Zdaj se je sicer veter nekoliko umiril, tako da se dim dviguje v nebo, sprva pa ga je neslo proti vasi Sveti Peter in naprej proti Krkavčam," je stanje na odlagališču popoldan opisal Gašpar Mišič. V neposredni bližini požara sicer ni hiš, prav tako dim ni oviral čezmejnega prometa na mejnem prehodu Dragonja, je pojasnil.

Vzrok požara še ni znan, po prvih informacijah naj bi šlo za samovžig. Tako sklepa tudi Gašpar Mišič. "Ljudje marsikaj odložijo v odpadke, lahko so med njimi tudi lahko vnetljive stvari, ki se po urah na vročem soncu lahko vnamejo. Naš dežurni sodelavec je opazil dim in takoj poklical gasilce, ki so se nemudoma odzvali. Piranskim gasilcem pomagajo tudi gasilci iz drugih krajev," je še dejal direktor komunalnega podjetja.