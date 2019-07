Foto: Damir Gaber

Eksplodirana jeklenka. Foto: Damir Gaber

Policisti so bili o eksploziji in požaru v stanovanjskem bloku na Simoničevem bregu v Gornji Radgoni obveščeni ob 7.30. Poveljnik PGD Gornja Radgona in vodja intervencije Rajko Lipič je povedal, da je v intervenciji sodelovalo enajst gasilcev PGD Gornja Radgona.

"Evakuirali smo približno 20 stanovalcev, nevarnost v stanovanju je bila odstranjena. Notri je bila jeklenka z utekočinjenim naftnim plinom, požar je pogašen, zdaj svoje delo že opravljajo kriminalisti. Nevarnosti ni več, se bodo pa stanovalci lahko vrnili v stanovanja, ko kriminalisti opravijo svoje delo,'' je novinarki Radia Slovenija Cirili Sever povedal Lipič.

Dve osebi sta se v nesreči huje poškodovali, a nista v smrtni nevarnosti. Višina škode še ni znana, po prvih ugotovitvah kriminalistov naj bi eksploziji botrovala napaka na plinski napeljavi. Zaradi uhajanja plina iz plinske jeklenke je prišlo do eksplozije v stanovanju v pritličju.