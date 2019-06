Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je za Radio Koper potrdil, da črpanje kerozina iz cistern še poteka in bo najverjetneje končano do sredine dneva. Izkazalo se je, da je kerozin iztekal iz ene cisterne, in ne dveh, kot so sprva domnevali. Črpanje poteka počasi zaradi zahtevnih razmer. V tla je izteklo okrog deset tisoč litrov goriva. Ko bodo izčrpali vse gorivo, bodo vagone skušali spraviti iz predora.

Kerozin največjo nevarnost predstavlja za vodo. Foto: BoBo

Vzrok nesreče še ni znan

Šest vagonov se je namreč iztirilo in se naslonilo na zid predora. Vzrok nesreče še ni znan. "Težko ugibamo, lahko je napaka na vagonu ali kretnici, to bo ugotovila preiskava," je še povedal Mes. Gasilci so zaradi nevarnosti eksplozije mesto nesreče polili s peno, je povedal poveljnik Gasilske brigade Koper Denis Glavina.

Oskar Kocjančič, nekdanji predsednik gasilskega društva Dol, opozarja, da ga dogodek ni presenetil. "To je gorska proga, ki ima veliko vzponov in padcev in je iztrošena, stara več kot 50 let in ki ne prenese te količine tovora, ki se vsak dan pelje po njej."

Analizirajo vodni vir

Rižanski vodovod je sicer že v torek preventivno prenehal črpati vodo iz rižanskega vodnega vira in povečal odjem vode iz Hrvaške. Zdaj bodo analizirali stanje in sporočili nadaljnje ukrepe.

Kdaj bo spet mogoče vzpostaviti promet na omenjeni železniški progi, še ni mogoče oceniti. V Luki Koper trenutno stoji devet naloženih kompozicij.