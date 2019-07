Izvedenka je svoje mnenje oprla na podatke iz sodnega spisa. Foto: Pixabay

Nekdanji vzgojiteljici tožilstvo očita, da je od začetka leta 2013 do poletja 2015 surovo ravnala z 18 malčki. Na koprskem okrožnem sodišču je pričala sodna izvedenka za področje klinične psihologije otrok in mladostnikov Helena Černelič Mrak, ki je sicer navedla, da se mnenje opira le na informacije, pridobljene iz sodnega spisa, saj ni opravila pogovorov z vpletenimi otroki in njihovimi starši. Odgovori v njenem mnenju so tako vsaj delno teoretične narave.

Glede verodostojnosti izpovedb otrok je Černelič Mrakova pojasnila, da petletni otroci lahko objektivno odgovorijo na preprosta vprašanja enako dobro kot odrasli. Od štiri do pet let stari otroci lahko tako podajo natančen opis dogajanja in se spominjajo posameznih dogodkov. Otroci med tretjim in petim letom starosti pa so sicer sugestibilni in lahko v svojo pripoved vključijo tudi zmotne informacije.

Po drugi strani pa je "lažnega spomina" pri otrocih te starosti zelo malo ali skoraj nič. Na vprašanje tožilke Nataše Valentič Kuštra, kako je mogoče, da je toliko otrok dalo zelo podobne opise dogajanja v vrtcu, pa je izvedenka poudarila, da otroci v veliki večini niso nagnjeni k laganju ali pretiravanju in za kaj takega ne bi imeli niti razlogov.

Ob navedbah tožilke, da je obtoženka že v letih 2009 in 2012 prejela opomina v povezavi s svojim ravnanjem, je izvedenka ocenila, da "če se zgodi enkrat, je to naključje, če dvakrat je slučaj, tretjič pa gre za aksiom". Na splošno je Černelič Mrakova tudi ocenila, da je psihično nasilje nad otroki v obliki kričanja nanje in njihovega poniževanja enakovredno fizičnemu nasilju.

Na vprašanje obrambe je izvedenka ocenila še, da bi forenzični intervju s štiriletnimi otroki dal popolnoma verodostojne izjave, a hkrati priznala, da bi se štiriletnik dve leti starih dogodkov zelo malo spominjal.