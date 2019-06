Predstavniki sodnikov ob napadu na mariborsko okrožno sodnico opozarjajo na nevarnost poklica. Foto: BoBo

Napad na mariborsko okrožno sodnico Danielo Ružič je bil, kot so v nedeljo pojasnili na Policijski upravi Maribor najverjetneje organiziran, saj storilci Ružičevo pričakali pred njeno hišo. Napadalci so očitno sodnico spremljali in vedeli, da je bila to noč zunaj sama in kdaj se bo vrnila domov. Pred hišo so jo počakali in jo brutalno pretepli, neuradno s kijem. Po telesu ima več zlomov, rok, lobanje in obraznih kosti.

Napad so ostro obsodili tako v strokovni kot politični javnosti. Ali je bil napad zasebne narave ali povezan z delom sodnice, še ni znano.

Predsednik sodniškega društva Andrej Ekart je za Radio Slovenija opozoril, da so sodniki tisti, ki odločajo v sporu in takrat vsaj ena od strank ni zadovoljna z njihovim delom. "Zavedamo se, da se odločamo o usodah ljudi. Odločitve so težke tako za nas, kot za njih. Marsikatera stranka težko sprejme te odločitve."

Predsednik sodnega sveta Erik Kerševan pa je v TV Dnevniku pojasnil, da se grožnje sodnikom pojavljajo v različnih oblikah. "Vendar sodniki smo po naravi pokončni in predani poklicu in to na naše delo ne sme vplivati. Ta tragični dogodek je lahko priložnost, da se razmisli, kako težko in odgovorno in zahtevno je delo sodnikov in sodnic in upam, da bo ta dogodek zadnji v tej vrsti in da bodo vsi pristojni ustrezno reagirali. Pričakujem, da bodo tako policija in tožilci ugotovili, kaj se je zgodilo v konkretnem primeru in ustrezno reagirali. Ko bo znanih več razlogov, se bo potrebno usesti in ugotoviti, kaj je šlo narobe. Ali je to posamičen primer, eksces ali je to nekaj, kar terja širše ukrepanje. Bojim se, da je to lahko slednje," je dejal Kerševan in poudaril, da takšni pojavi, ne smejo postati nekaj sprejemljivega. "Na delo sodnikov, na predanost to ne bo vplivalo. Vendar se na dolgi lahko zgodi, da se bo manj najboljših pravnic in pravnikov odločalo za ta poklic ali pa bodo zapuščali sodniške vrste, če bodo dobili občutek, da ni ustrezno poskrbljeno za njihovo varnost," je opozoril predsednik sodnega sveta.

Kerševan je sicer za Radio Slovenija tudi izpostavil vprašanje ustrezne varnosti na slovenskih sodiščih. "Mi imamo sodišča, vključno s sodno palačo v Ljubljani, po mojih ocenah, kjer, kljub trudu pravosodnim policistov, ne morejo zagotavljati varnosti, ker je preobremenjena," je dejal.

Ružičeva sodila v odmevnih primerih

Ružičeva je bila sodnica tudi v nekaj odmevnih primerih, med drugim v tožbi DUTB-ja zoper nekdanje vodilne v Probanki, gospodarskem sporu med Iskro in Mestno občino Maribor glede prekinitve projekta radarji za odškodnino 12,8 milijona evrov ter v odškodninskih tožbah podjetja KND in občine Duplek proti avstrijskemu Verbundu zaradi škode v poplavah Drave leta 2012.