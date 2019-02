Ovadbo je vložila "skupina strokovnjakov". Foto: BoBo

Na policijo je bila vložena kazenska ovadba zoper Jureta Lebna, Petra Gašperšiča ter vodstvi direkcij za ceste in za infrastrukturo kot kriminalno združbo, ki je zavajala nadrejene in slovensko javnost z lažnimi podatki o milijardnem projektu drugi tir, je poročal Pop TV. Poleg omenjenih se je na seznamu ovadenih znašlo še vodstvo družbe 2TDK ter njenega nadzornega sveta, pa tudi državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Nina Mauhler.

Ovadbo je vložila "skupina strokovnjakov", ki je minuli teden na nepreglednost pri financiranju drugega tira opozarjala na komisiji DZ za nadzor javnih financ. Med njimi je tudi Jože Duhovnik iz strokovne skupine Dvotirna proga projekt 4 km. V oddaji je Duhovnik med drugim poudaril, da iz predstavljenega investicijskega programa razvidno, da "se je vseskozi sistematično zavajalo, popravljalo in prirejalo podatke".

V 12-stranski ovadbi odgovornim očitajo kazniva dejanja "velike goljufije in lažnega predstavljanja ter zavajanja javnosti z veliko premoženjsko škodo in oškodovanjem javnih financ". Povzročena gospodarska škoda zaradi izkrivljanja podatkov naj bi po mnenju ovaditeljev znašala med 1,5 milijarde in dvema milijardama evrov.

Sporno maketo so marca lani predstavili v Kopru. Foto: BoBo

Pelkova za afero z maketo krivi Lebna

POP TV je poročal tudi, da je Nataša Pelko vrnila udarec Lebnu, ki je večkrat s prstom pokazal nanjo. Pelkova je naslovila pismo na nadzorni svet in celotno vodstvo podjetja 2TDK, ki gradi drugi tir in kjer je zdaj zaposlena. V njem je zapisala, da ni delala na lastno pest, pač pa izključno po navodilih takratnega vodstva, to je takratnega ministra Gašperšiča in vodje projekta Lebna.

Pelkova piše, da ni sodelovala pri dogovarjanju z maketo, da ni vedela, kdo se je na razpis prijavil, in kdo je bil na koncu izbran, in da tudi ni sodelovala z agencijo Futura.

Maketo drugega tira so v Kopru postavili marca lani, da bi javnost seznanili z zahtevnostjo in nujnostjo projekta. Prejšnji teden pa so se v medijih pojavila dopisovanja tedaj odgovornih za projekt, ki nakazujejo, da je bil posel z maketo dogovorjen vnaprej. Posel je že vzela pod drobnogled policija, takratni predsednik vlade Miro Cerar pa je sporočil, da bodo v SMC politično odgovornost za domnevna kazniva dejanja pri poslu ugotavljali po končani kriminalistični preiskavi.