Varnostnik naj bi po navedbah obiskovalca zakričal "Heil Hitler". Foto: Klub K4/Mark Kucler

Kot je gost zapisal na družbenem omrežju, se je, potem ko je ob prihodu do kluba eden od moških zakričal vanj besedo: "Žid", obrnil na predstavnike varnostne službe, ki pa so mu v vulgarnem jeziku ukazali, naj odide. Ker jih ni ubogal, mu je eden od njih v obraz zakričal: "Heil Hitler". Predstavnik kluba mu ni hotel dati imen varnostnikov, zato jih je želel pridobiti sam.

Svojega imena mu ni hotel povedati niti varnostnik, ki ga je pozdravil z nacističnim pozdravom, zato ga je gost želel fotografirati. Vendar so mu ostali varnostniki izpulili telefon iz rok, eden pa ga je na tleh pokril z nogo, da ga ni mogel uporabiti. Znova so v gostov obraz zavpili tudi nacistični pozdrav.

Uprava družbe Gast Ent. je po obvestilu vodje lokala o zapletu takoj stopila v stik z upravo varnostne službe Obeliks, ki varuje objekt v skladu s pravili iz slovenske zakonodaje. Zahtevala je, da varnostnik, ki se ni primerno vedel, ne sme nikoli več opravljati dela v Klubu K4 ali katerem koli lokalu, ki ga upravlja Gast Ent. "Kolikor nam je znano, je bil omenjeni varnostnik, ki si je privoščil obsojanja vreden rasistični izpad, zaradi tega dejanja tudi nemudoma odpuščen," so sporočili iz lokala.

Obsodba dejanja

Predstavniki lokala in vodstvo družbe Gast Ent. obsojata kakršna koli dejanja, ki bi jih bilo mogoče razumeti kot znak nacizma, šovinizma, nestrpnosti do skupnosti LGTBQ ali drugih manjšin, ki živijo in delujejo v skupnosti. "Kjer koli bi se zgodil tak dogodek, bi bilo tako vedenje vredno obsojanja," so zapisali. Še posebno pa jim je žal, da se je to zgodilo v Klubu K4.