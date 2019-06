Poslanci so v četrtek izglasovali odvzem 200 medvedov. Foto: Pixabay

Posredovali so tudi policisti, lovci in intervencijska skupina za velike zveri Zavoda za gozdove.

Na dogodek sta se že odzvala premier Marjan Šarec in ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Šarec je na Twitterju zapisal, da ima "vse svoje meje, tudi skrb za okolje. Ko pride do človeške žrtve, ni nikjer ne sodišč, ne drugih organizacij. Vsi obmolknejo. Zato je ministrica Aleksandra Pivec pravilno (in) predlagala interventni zakon, ki ga je MOP vložil v proceduro. Vsega ne moremo rešiti, se pa moramo truditi."

Ministrica pa je zapisala, da se "je zgodilo tisto, česar sem se najbolj bala. Medved je napadel človeka v neposredni bližini naselja, želim mu htiro, uspešno okrevanje. Bodimo previdni, zavedajmo se, da je za uspešno sobivanje potrebno spoštovanje, a tudi ohranjanje pravega ravnovesja."

Vse ima svoje meje, tudi skrb za okolje. Ko pride do človeške žrtve, ni nikjer ne sodišč, ne drugih organizacij. Vsi obmolknejo. Zato je ministrica @APivec pravilno in predlagala interventni zakon, ki ga je MOP vložil v proceduro. Vsega ne moremo rešiti, se pa moramo truditi. https://t.co/HmFYTeiF7c — Marjan Šarec (@sarecmarjan) June 22, 2019

DZ potrdil odvzem medvedov in volkov

Do dogodka prihaja v času okrepljenih opozoril glede napadov zveri na drobnico in njihovih vpadov v življenjski prostor ljudi, zaradi česar se posledično povečujejo škode, med prebivalci na območjih z največjo gostoto medvedov in tudi volkov pa je občutek varnosti omajan.

Pod pritiskom predstavnikov kmetov in civilne družbe je zato DZ prav ta teden potrdil interventni zakon, katerega namen je poseči v preveč namnoženo populacijo medveda in volka. Po zakonu je predviden odvzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave.

Zgodilo se je tisto, česar sem se najbolj bala. Medved je napadel človeka v neposredni bližini naselja, želim mu hitro, uspešno okrevanje. Bodimo previdni, zavedajmo se, da je za uspešno sobivanje potrebno spoštovanje, a tudi ohranjanje pravega ravnovesja. https://t.co/5CDVEyJU8x — Aleksandra Pivec (@APivec) June 22, 2019

Vlada sicer poseg v populacijo omenjenih zveri vsako leto določi z odlokom, a se ta po sodnem zadržanju ne izvaja.