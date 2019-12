Po poročanju portala 24ur.com naj bi skener med pregledom odkril kovček z bombo. Foto: BoBo

Na PU Novo mesto so pojasnili, da je ob 8.30 na mejni prehod Obrežje iz smeri Hrvaške pripeljal avtobus s 45. potniki. Policisti so odredili temeljito mejno kontrolo, ki je vključevala tudi pregled prtljage z rentgenom.

"Pri pregledu so v enem od potovalnih kovčkov zaznali elektronsko napravo z napajanjem, ki je po svojih značilnostih in obliki vzbudila sum, da gre za eksplozivno napravo z mehanizmom za vžig. Rentgenski posnetek je bil poslan v takojšnjo presojo, kjer je bilo potrjeno, da gre za sumljiv predmet. 32-letnemu potniku so odvzeli prostost ter sprožili predpisane postopke za zavarovanje potnikov avtobusa, potnikov na mejnem prehodu ter uslužbencev policije in finančne uprave, ki so se takrat nahajali na mejnem prehodu," so navedli na PU Novo mesto.

Mejni prehod so nato evakuirali, promet na avtocesti proti Obrežju pa omejili in zaprli. Potniki so bili preusmerjeni na mejna prehoda Slovenska vas in Rigonce, za tovorni promet pa je bil obvoz narejen čez mejni prehod Metlika.

Sumljiv predmet so nekaj pred enajsto uro pregledali bombni tehniki specialne enote policije, ki so ugotovili, da predmet ni nevaren. Ob pol dvanajstih so odpravili pridržanje 32-letnika in sprostili promet.

Portal 24ur.com je poročal, da so policisti po neuradnih, a zanesljivih podatkih, na Flixbusu, ki je vstopal iz Hrvaške v Slovenijo, odkrili eksplozivno napravo. Kovček z bombo so izolirali, moškega, domnevno ruskega državljana, pa vklenili.

Kot poroča hrvaški portal Telegram.hr, ki se sklicuje na neuradne informacije iz hrvaške policije, pa naj bi pri sumljivem predmetu šlo zgolj za uglaševalca klavirja.