Po poročanju portala 24ur.com naj bi skener med pregledom odkril kovček z bombo. Foto: BoBo

Na PU Novo mesto so pojasnili, da je ob 8.30 na mejni prehod Obrežje iz smeri Hrvaške pripeljal avtobus s 45 potniki. Policisti so odredili temeljito mejno kontrolo, ki je vključevala tudi pregled prtljage z rentgenom.

"Pri pregledu so v enem od potovalnih kovčkov zaznali elektronsko napravo z napajanjem, ki je po svojih značilnostih in obliki vzbudila sum, da gre za eksplozivno napravo z mehanizmom za vžig. Rentgenski posnetek je bil poslan v takojšnjo presojo, kjer je bilo potrjeno, da gre za sumljiv predmet. 32-letnemu potniku so odvzeli prostost ter sprožili predpisane postopke za zavarovanje potnikov avtobusa, potnikov na mejnem prehodu ter uslužbencev policije in finančne uprave, ki so se takrat nahajali na mejnem prehodu," so navedli na PU Novo mesto.

Mejni prehod so nato evakuirali, promet na avtocesti proti Obrežju pa omejili in zaprli. Potniki so bili preusmerjeni na mejna prehoda Slovenska vas in Rigonce, za tovorni promet pa je bil obvoz narejen čez mejni prehod Metlika.

Zapora vse do Čateža

Vodja centra operativno-komunikacijskega centra Novo mesto Robert Perc je pojasnil, je da je zapiranje avtoceste zahteven projekt, ki poteka postopno in v sodelovanju z uslužbenci Darsa. Najprej so tako zaprli priključke v bližini Obrežja, s polnjenem avtocestnih počivališč pa so zaporo premaknili vse do Čateža.

Prav tako so se dogovorili, da lahko vsi potniki tretjih držav v Slovenijo vstopijo na mejnih prehodih Slovenska vas in Rigonce, kar sicer ni mogoče. "Imeli smo srečo, da promet kljub prazničnemu času ni bil pretirano gost," je še dodal Perc.

Uglaševalnik klavirja izgledal kot bomba

Sumljiv predmet, ki so ga našli v kovčku ruskega državljana, so nato nekaj pred 11. uro pregledali bombni tehniki specialne enote policije, ki so ugotovili, da predmet ni nevaren.

Po nestrokovni oceni je po besedah Perca preplah sprožil uglaševalnik klavirja z napajanjem, ki je na rentgenskem posnetku glede na obrise in druge karakteristike dajal vtis nevarnega predmeta oziroma eksplozivne naprave, pripravljene za detonacijo.

Kriminalisti in kriminalistični tehniki so nato prekinili ogled ter odpravili pridržanje 32-letnika in hkrati sprostili promet na mejnem prehodu in avtocesti. Policisti so ostali na kontrolnih točkah zapor in preusmeritev še do 12. ure, ko je promet na vseh cestah zopet stekel nemoteno.