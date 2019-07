Na Rudniku v Ljubljani trčila vlak in tovornjak

Železniška nesreča

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na dolenjski železnici sta vlak in tovornjak trčila že konec maja. Foto: MMC RTV SLO

Na železniškem prehodu v industrijski coni Rudnik sta trčila tovornjak in vlak. Železniška povezava med Novim mestom in Ljubljano bo zato do preklica zaprta.