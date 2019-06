Foto: MMC/Televizija Slovenija

"Z izvajanjem operativnih ukrepov smo potrdili, da nagib izhaja iz zasebnega življenja oškodovanke. S tem, ko je oškodovanka nesporno izkazala, da se bo dokončno odselila in zahtevala določena finančna sredstva iz skupnega razmerja, je bil izkazan nagib osumljenca za zagrešitev tega dejanja," je pojasnil Andrej Kolbl, vodja sektorja kriminalistične policije. Šlo naj bi za sodničinega partnerja, ki so ga policisti v petek pridržali, a nato v nedeljo izpustili na prostost.

Zoper osumljenca, ki je trenutno na prostosti, so v ponedeljek podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma poskusa umora. "Osumljenec je oškodovanko pričakal v temi in ji poskušal na zahrbten način vzeti življenje, tako da je pristopil do nje, jo s trdim predmetom večkrat udaril in jo s tem hudo telesno poškodoval," je povedal Kolbl. Pojasnil je, da je nameravala zapustiti partnerja, zahtevala pa je tudi poplačilo za vlaganja v skupno nepremičnino.

Preiskava je najprej tekla v različne smeri, tako v smeri sodničinega zasebnega kot službenega življenja. Izkazalo pa se je, da je nagib za napad zasebne narave. "Z izvajanjem operativnih ukrepov smo potrdili, da nagib izhaja iz zasebnega življenja oškodovanke. Pri takih primerih, ko razlogi za dejanje izhajajo iz domačega okolja, je ključno sodelovanje vseh vpletenih oseb in odkritje vseh okoliščin, ki so lahko kakor koli povezane z motivom in načinom izvršitve kaznivega dejanja," je pojasnil Kolbl.

Osumljenec na prostosti brez prepovedi približevanja

Kriminalisti so v petek pridržali osumljenca, ga zaslišali, nato pa ponovno spustili na prostost. So pa po besedah Kolbla predlagali ukrep prepovedi približevanja, o čemer sodišče po njegovih informacijah še odloča. Preiskava se sicer še nadaljuje. Predmeta, s katerim je bila sodnica hudo telesno poškodovana, še niso našli. Prav tako še ni dovolj gradiva za zahtevo za pripor osumljenca. Slednjega policija pred tem dogodkom še ni obravnavala.

Sodnica mariborskega okrožnega sodišča Danijela Ružič je bila tarča napada v nedeljo 16. junija malo po polnoči pred domačo hišo v mariborski mestni četrti Pekre. Zaradi poškodb, ki jih je dobila, se še vedno zdravi v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.