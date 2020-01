Foto: BoBo

Med štirimi lažjimi poškodbami zaradi pirotehnike so dva primera obravnavali gorenjski policisti. V enem primeru je moški z vžigalnikom prižgal pirotehnično sredstvo za signalno pištolo, ki mu je ob eksploziji poškodovala roko. V drugem primeru pa je moškega zadel košček rakete in mu poškodoval oko, so sporočili s kranjske policijske uprave.

Moškega, ki je z otroki v strnjenem naselju uporabljal pirotehniko, so policisti na Jesenicah obravnavali že v torek dopoldne. Na objestno rabo ga je najprej opozoril občan. Ker ga ni upošteval, pa je na pomoč poklical policiste. Ti so kršitelju zaradi prekrška izrekli globo.

Gorenjski policisti so prijave kršitve javnega reda in miru s pirotehničnimi sredstvi prejeli še po dvakrat v Kranju in Škofji Loki ter enkrat v Tržiču. Kršiteljev niso izsledili. O nedovoljeni rabi pirotehnike poročajo tudi novogoriški policisti. Ti so na silvestrovo domačinu v Kojskem izdali plačilni nalog, ker je metal petarde.

Streljanje na Dolenjskem in v Beli krajini

Policisti v Novem mestu, Metliki in Črnomlju so obravnavali tudi več prijav streljanja, od katerih gre v nekaj primerih verjetno za uporabo pirotehnike. V dveh naseljih v okolici Novega mesta in v naselju v okolici Metlike jim je zaradi hitre intervencije uspelo najti in zaseči tulce vojaškega streliva, preden bi jih osumljenci pospravili.

Na Kuzarjevem kalu je krogla neznanega kalibra priletela v žleb stanovanjske hiše, poškodovan ni bil nihče. Okrog 2. ure ponoči so policisti opravili hišno preiskavo v Brezju, kjer naj bi se skrival osumljenec z orožjem. Zaradi streljanja in suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti obravnavajo 31-letnika iz okolice Novega mesta in 38-letnika iz okolice Metlike. Policijska preiskava še poteka, so še sporočili z novomeške policijske uprave.

Zaradi pirotehnike tudi nekaj požarov

Le nekaj minut pred polnočjo je v Zgornjih Bitnjah zaradi uporabe pirotehnike zagorel lesen objekt. Pogasili so ga gasilci, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Na Gorenjskem je v zadnjih 24 urah zaradi uporabe pirotehnike zagorelo še v dveh primerih. V okolici Kranja se je med izstreljevanjem prevrnila škatla z raketami in zadela lopo, ki se je vnela. V Bistrici pri Tržiču in v Cerkljah na Gorenjskem pa je zagorelo grmičevje.

Prav tako so zaradi požarov v naravi ter v komunalnih in drugih zabojnikih gasilce klicali na pomoč ponekod drugod po državi. Med drugim je okrog 20. ure v Mozirju zaradi odvržene pirotehnike tlelo drevo.

Slovenski policisti so v silvestrski noči obravnavali tudi šest kaznivih dejanj nasilja v družini. Zaradi kaznivih dejanj in prekrškov so pridržali devet oseb, zaradi nezakonitega prehoda državne meje pa 23.

Novomeške policiste pa so v torek popoldne poklicali v Rakovnik pri Birčni vasi, kjer so lastniki ugotovili, da so jim s pašnika ukradli ovna, tri breje ovce in jagnje.