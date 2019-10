Okrožno sodišče v Ljubljani. Foto: Rok Omahen

S tem se je Julija Adlešič pridružila drugim trem soobtoženim – Sebastienu Abramovu, Gregorju Colariču in Tinki Huskić Colarič –, ki krivde v omenjeni zadevi ne priznavajo.

Predobravnavni narok na Okrožnem sodišču v Ljubljani v sojenju Adlešičevi in trem soobtoženim se je danes nadaljeval, potem ko je bil v petek prekinjen. Sodnica Vesna Podjed ga je prekinila, ker je odvetnik Adlešičeve Boris Grobelnik opozoril, da v sodnem spisu ni pooblastila nadrejenih državnemu tožilcu Sedinu Kičinu, ki bi ga moral imeti, če bi hotel kot okrajni tožilec zastopati obtožbo pred okrožnim sodiščem. Tožilstvu je sodnica zato naložila, naj pooblastilo predloži do tokratnega naroka.

To je tožilstvo naredilo, a Grobelnik s pooblastilom tokrat ni bil zadovoljen. Menil je, da gre le za splošno, in ne specialno pooblastilo, ki da ga narekuje zakon, in da pooblastila ni podpisala prava oseba. Kičin je nasprotno predložil eno izmed sodb vrhovnega sodišča, iz katere po njegovih besedah izhaja, da je pooblastilo ustrezno. Sodnica se je z njim strinjala in presodila, da so izpolnjeni vsi pogoji za nadaljevanje naroka.

Preveriti želijo telesno in psihično zdravje Adlešičeve

Ta se je nadaljeval z izjavo Adlešičeve glede krivde in možnostjo, da obramba in tožilstvo predlagata dodatne dokazne predloge. Odvetnik Adlešičeve je med drugim predlagal, naj sodišče v zadevi postavi nove izvedence, ki bi ocenili telesno in psihično zdravje Adlešičeve med dogodkom in po njem (kot je znano, ji tožilstvo očita, da si je dala odrezati roko, da bi skupaj s sostorilci prejela odškodnino, medtem ko sama trdi, da je šlo za nesrečo). Napovedal je tudi pisni predlog, naj se Adlešičevi odpravi pripor, ker da ponovitvena nevarnost ne obstaja, kar sicer trdi tožilstvo.

Sodišče bo moralo o današnjih predlogih odločiti do začetka glavne obravnave, prav tako o predlogu po izločitvi nekaterih dokazov, ki sta jih že v petek podala Abramov (ta je prav tako v priporu) in Colarič. Njuna obramba namreč zahteva izločitev nekaterih zapisnikov iz preiskave, ker da priče niso bile ustrezno poučene o njihovih pravicah. Colaričeva obramba tudi trdi, da ta slabo sliši in je duševno zaostal, kar da naj preverijo sodni izvedenci.

Domnevna zavarovalniška goljufija

Marca letos je namreč odjeknila zgodba, da naj bi si Adlešičeva januarja odrezala levo roko. Po mnenju tožilstva je to naredila, da bi od zavarovalnic prejela visoko odškodnino, pri tem pa naj bi sodelovali tudi drugi obtoženi. Adlešičevo naj bi namreč življenjsko in nezgodno zavarovali pri petih zavarovalnicah. Če bi postala huda invalidka, bi ji po pisanju medijev skupno pripadalo kar 1.217.950 evrov odškodnine.

Adlešičevo, njenega partnerja Abramova, njegovo mamo Huskić Colaričevo in njegovega očeta Colariča obtožnica tako bremeni goljufije na škodo več zavarovalnic. Prvim trem grozi do osem let zapora, Colariču pa do dve leti zapora.