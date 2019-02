Sogovornica je želela ostati anonimna. Foto: MMC RTV SLO

Jutri bo v predsedniški palači javna predstavitev kandidatov za dva sodnika na splošnem sodišču Evropske Unije v Luksemburgu. Za položaj se poteguje tudi Miro Prek, ki tam službuje že od leta 2006. Dan pred predstavitvijo obeh kandidatov smo pridobili pričevanje sodelavke, ki Mira Preka obtožuje telesnega in duševnega nasilja ter nespodobnega vedenja na sodišču, kjer sta sodelavca.

Naša sogovornica, ki želi ostati anonimna, je Prekova sodelavka na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu. V preteklosti je bil Prek njen neposredno nadrejeni. Kot pravi, sta imela tudi zasebno razmerje, ki pa se je končalo pred letom in pol.

"V službi in zunaj delovnega časa je bilo razmerje včasih nasilno in žaljivo. Pogosto sem se čutila ogroženo, umsko, čustveno in telesno zlorabljena kot ženska in kot sodelavka," je povedala sogovornica.

Kljub temu o domnevnem neprimernem vedenju in zlorabi položaja ni nikoli obvestila pristojnih na sodišču. Da niso nikoli prijeli nobene prijave zoper neprimerno vedenje Mira Preka, so nam potrdili tudi na Splošnem sodišču Evropske unije.

Je pa domnevna žrtev zlorabe podala prijavo na policijo, a ni navedla, za koga gre.

Prek obtožbe zanika. Foto: MMC RTV SLO

V policijskem zapisniku piše: "Prav tako sem pojasnila, da sem med razmerjem večkrat dobila udarce in rane, tako na delovnem mestu kot na domu te osebe. Nikoli nisem imela poguma, da bi to osebo naznanila, ker sem bila od nje službeno odvisna in me je skrbelo, da bom ostala brez službe."

In zakaj je stopila v javnost šele zdaj, dan pred javno predstavitvijo, ko se bo Miro Prek potegoval še za en mandat sodnika v Luksemburgu? "Mislila sem, da ima dovolj visoka etična merila, da se bo sam umaknil. Ko se ni, se mi zdi, da ni v javnem interesu, da opravlja funkcijo. S svojim vedenjem je tudi ogrozil ugled te ustanove."

Miro Prek je najprej obtožbe označi za govorice, ki jih ne bo komentiral. Ko ga je TV Slovenija soočila, da ima pričevanje posneto, je očitke odločno zavrnil. "Nikoli nisem nad nikomer izvajal nasilja. Tudi če vprašate sodelavce, sedanje ali pa pretekle, boste ugotovili, da sem se vedno trudil ustvariti delovno okolje, v katerem vladajo zdravi odnosi."

A ko smo vztrajali, da gre vendarle za konkretne navedbe priče, je dodal: "Včasih so stvari samo v glavah nekaterih ljudi in se niso v resnici zgodile."

Sogovornica pri resničnosti svojih navedb vztraja.