Vozilo PGD Vič Ljubljana. Foto: MMC RTV SLO/Maja Ikanović

Nekaj po 11. uri so bili policisti obveščeni o požaru na Hajdrihovi ulici v Ljubljani. Po do zdaj zbranih podatkih PU-ja Ljubljana naj bi zagorelo v prizidku, požar pa se je nato razširil na objekt. Zaradi vdihovanja dima je en človek potreboval zdravniško pomoč, sicer pa naj poškodovanih v požaru ne bi bilo. Ta trenutek je požar tudi že pogašen. Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi gašenja v Ljubljani zaprta Hajdrihova ulica med Jamovo cesto in Teslovo ulico. Ko bodo na kraju vzpostavljeni ustrezni pogoji, bodo kriminalisti začeli ogled in ugotavljanje vzroka požara.