To je že tretji primer puščanja plina iz plinovoda na Gorenjskem v nekaj dneh. Foto: BoBo

Prav tako se bosta v kratkem znova odprli šola, v kateri so zaradi varnosti zadržali otroke po novici o poškodovani plinski cevi, in tudi cesta. Na napeljavi bo izvedena sanacija. V poškodbi napeljave gre za dogodek brez znakov kaznivega dejanja, so sporočili s PU-ja Kranj. Deset ljudi, ki so jih evakuirali, se bo lahko kmalu vrnilo domov.

Policija prebivalce poziva, naj upoštevajo navodila pristojnih na kraju.

To je že tretji primer puščanja plina iz plinovoda na Gorenjskem v nekaj dneh. Intervencija od ponedeljka poteka v naselju Za jezom v Tržiču, zaradi česar je zaprta lokalna cesta od Raven naprej. Pred tednom dni pa je zaradi uhajanja plina v Britofu pri Kranju prišlo celo do eksplozije.