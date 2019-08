Policija išče prevajalce za postopke s tujimi državljani iz Afrike in Azije. Foto: BoBo/Borut Živulović

Zainteresirani prevajalci morajo imeti možnost prevajanje zagotavljati 24 ur na dan vse dni v letu in imeti možnost, da se na potrebo po prevajanju odzovejo v roku dveh ur.

Višina honorarja za prevajalce bo znašala 43,08 evra bruto za uro ustnega prevajanja in 25,80 evra bruto za obračunsko stran pisnega prevoda.

Okvirna pogodbena vrednost pogodbe o avtorskem delu bo znašala 10.000 evrov bruto. Prav tako bo prevajalec upravičen do povračila prevoznih stroškov za prihod na kraj prevajanja in nazaj v višini kilometrine, ki je določena v višini 30 odstotkov cene 95-oktanskega bencina za vsak prevoženi kilometer.

Delo po avtorski pogodbi bo potekalo do konca leta 2019, prijave pa policija zbira po pošti ali preko elektronskega naslova do 30. septembra 2019.

31 Pakistancev v kombiju

Policisti so sicer v ponedeljek odkrili voznika, ki sta v kombiju in osebnem vozilu prevažala skupaj 38 tujcev. Pri naselju Trata pri Kočevju so zjutraj ustavili tovorno vozilo in v postopku ugotovili, da je Romun v kombiju prevažal 31 Pakistancev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vozniku so odvzeli prostost. Tujci v postopku niso zaprosili za mednarodno zaščito.

Zvečer pa so policisti v kraju Bločice pri Cerknici ustavili vozilo, v katerem je litovski voznik peljal sedem Afganistancev, ki so prav tako nezakonito prestopili državno mejo. Tudi temu vozniku so odvzeli prostost, postopki in aktivnosti s tujci pa še potekajo.