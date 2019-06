Sodnico naj bi pretepli sredi noči pred njeno hišo. Foto: BoBo

Policija preiskuje sum poskusa umora mariborske okrožne sodnice. Ob 1.15 so bili policisti obveščeni, da so na območju Maribora napadli in hudo poškodovali sodnico. Takoj so posredovali policisti in reševalci. Poškodovani so nudili pomoč in jo odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policija zbira informacije Policija poziva vse, ki imajo kakšne informacije ali kar koli vedo o napadu, da pokličejo na 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Po neuradnih informacijah spletnega Večera so neznanci sodnico, ki dela na gospodarskem oddelku mariborskega okrožnega sodišča, pričakali pred njeno hišo v okolici Maribora. Kot navajajo, je njeno stanje kritično, motiv za napad pa za zdaj še ni znan.

Policisti so zavarovali kraj dejanja in obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in državno tožilko, ki sta prišla na kraj. Preiskovalni sodnik je prevzel vodenje ogleda kraja kaznivega dejanja skupaj z mariborskimi kriminalisti, ki izvajajo obsežne dejavnosti v okviru intenzivne kriminalistične preiskave.