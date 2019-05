79-letni Belokranjec je novinarjem pokazal, kako so ga zadrževali ugrabitelji. Foto: TV Slovenija

V sredo popoldne je bil operativno-komunikacijski center v Kopru obveščen, da starejši moški trdi, da je bil ugrabljen, da so ga neznanci izpustili in sami peš nadaljevali pot, je pojasnil Tomaž Peršolja, vodja sektorja za organizirano kriminaliteto. Policija je nemudoma angažirala helikopter in posebno enoto policije ter o dogajanju obvestila italijanske kolege, ki so osumljence takoj začeli iskati.

Policisti so ugotovili, da so tujci v sredo pristopili do 79-letnika, Miroslav, ki je opravljal vinogradniška opravila, in ga sprva prosili za vodo. Nato pa so mu zagrozili z nožem, mu odvzeli avtomobilske ključe, ga zvezali in dali v prtljažni prostor njegovega avtomobila. "Iz izjave moškega je bilo znano, da so ga trije neznanci okoli 12. ure zvezali, mu vzeli ključe, in se več ur vozili, ker najverjetneje niso poznali poti. Po približno šestih urah so prišli do Prelož, mu odvezali roke in kraj zapustili," je pojasnil Peršolja. Pred tem so osumljenci moškemu vzeli torbico ter iz nje po vozilu raztresli dokumente ugrabljenega.

Policisti prijeli tri prebežnike

Kmalu za tem so italijanski policisti v Bazovici prijeli tri ljudi, ki bi lahko ustrezali opisu osumljencev. Ugotovili so namreč, da imajo predmete, ki so jih odvzeli ugrabljenemu 79-letniku. Italijani so na podlagi sporazuma med državama prebežnike vrnili Sloveniji: 25-letnega državljana Maroka in dva 18-letna državljana Alžirije. Četrtega osumljenca, ki naj bi bil po pričevanju moškega prisoten v začetku ugrabitve, še iščejo. Med postopkom so ugotovili, da so bili vsi trije že prijeti pri nezakonitem prehodu meje in vrnjeni na Hrvaško.

Miroslav Moravec pojasnil ugrabitev v Beli krajini

Moravec: "Vzel je nož in mi prerezal vrv"

79-letnega Miroslava Moravca so ugrabili v bližini vasi Mali Nerajec v Beli krajini, ko je delal v vinogradu, je za Televizijo Slovenija povedal Moravec. Pri osemdesetih letih se štirim moškim ni upiral. Vzeli so mu ključe avtomobila in garaže. "Eden od njih je prinesel debelo vrv, ki jo imamo za vezanje slame. Zadaj so mi zvezali roke, pripeljali avto in me vrgli vanj," pripoveduje Moravec. Ko se je s prebežniki pripeljal do Kolpe se je ustrašil, da ga bodo vrgli vanjo. Ko so se po nekaj urah pripeljali na Primorsko, so se ustavili. "Ta, ki je pazil name, je vzel nož in mi prerezal vrv. Samo to mi je naredil, nato so me pustili in odšli."

Ker Moravec trdi, da so bili pri ugrabitvi prisotni štirje moški, policija morebitnega četrtega ugrabitelja še išče. Moravca pa naj bi pred ugrabitvijo nagovorila tudi dva arheologa. Policija je navedbe preverila in potrdila, da so na območju res prisotni arheologi, ki jih nameravajo še izprašati.

Kljub omenjenemu dogodku policija zagotavlja, da Slovenija spada v krog najvarnejših držav na svetu. Kot je dejal namestnik generalne direktorice policije Jože Senica, bo policija storila vse, da bo Slovenija še naprej varna država. Pri tem Senica priznava, da takšnih dogodkov ni mogoče stoodstotno preprečiti. Kot je dejal, se zavedajo, da takšni dogodki vplivajo na občutek varnosti ljudi, a jim policisti pomagajo zagotavljati njihovo varnost in varnost njihovega premoženja.