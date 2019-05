Policija je prijela ugrabitelje. Foto: BoBo

V sredo popoldne je bil operativno-komunikacijski center v Kopru obveščen, da so neznanci v Sežani iz vozila izpustili zvezanega starejšega moškega, ki naj bi mu pred tem ukradli vozilo in odvzeli ključe zidanice v Beli krajini. Moški se je po tem zatekel k bližnjim stanovalcem, ki so poklicali policijo in svojce. Stekla je intenzivna kriminalistična preiskava v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi, s pomočjo katerih so bili storilci tudi prijeti, so sporočili z Generalne policijske uprave.

79-letnega domačina naj bi ugrabili v bližini vasi Mali Nerajec v Beli krajini, ko je ta delal v vinogradu, je za portal Siol.net dejala njegova hči. Ugrabili naj bi ga štirje prebežniki. Dodala je še, da njen oče ni poškodovan in da je bil po dogodku na pogovoru na policijski postaji v Sežani.

Policija bo več informacij in pojasnil o ugrabitvi občana podala na opoldanski novinarski konferenci. Popoldne bosta novinarsko konferenco, na kateri bo tudi hčerka ugrabljenega, pripravili tudi civilni iniciativi Bela krajina in Ilirska Bistrica.