Policija je prijela ugrabitelje. Foto: BoBo

V sredo popoldne je bil operativno-komunikacijski center v Kopru obveščen, da starejši moški trdi, da je bil ugrabljen, da so ga neznanci izpustili ter sami peš nadaljevali pot, je pojasnil Tomaž Peršolja, vodja sektorja za organizirano kriminaliteto. Policija je nemudoma angažirala helikopter in posebno enoto policije ter o dogajanju obvestila italijanske kolege, ki so takoj začeli z iskanjem osumljencev.

Policisti so ugotovili, da so tujci v sredo pristopili do 79-letnika, ki je opravljal vinogradniška opravila, in ga sprva prosili za vodo. Nato pa so mu zagrozili z nožem, mu odvzeli avtomobilske ključe, ga zvezali in dali v prtljažni prostor njegovega avtomobila. "Iz izjave moškega je bilo znano, da so ga trije neznanci okoli 12. ure zvezali, mu vzeli ključe, in se več ur voziili, ker najverjetneje niso poznali poti. Po približno šestih urah so prišli do Prelož, mu odvezali roke in kraj zapustili," je pojasnil Peršolja. Pred tem so osumljenci moškemu vzeli torbico, iz nje po vozilu razstresli dokumente, ter seboj vzeli svetilko in nože.

Kmalu za tem so italijanski policisti v Bazovici prijeli tri osebe, ki bi lahko ustrezale osumljencem. Ugotovili so namreč, da imajo predmete, ki so jih odvzeli ugrabljenemu 79-letniku. Italijani so na podlagi sporazuma med državama prebežnike vrnili Sloveniji: 25-letnega državljana Maroka in dva 18-letna državljana Alžirije. Četrtega osumljenca, ki naj bi bil prisoten v začetku ugrabitve, po pričevanju moškega še iščejo. Med postopkom so ugotovili, da so vsi trije že bili prijeti pri ilegalnem prehodu meje in vrnjeni na Hrvaško.

79-letnega domačina so ugrabili v bližini vasi Mali Nerajec v Beli krajini, ko je ta delal v vinogradu, je za portal Siol.net dejala njegova hči. Po tem, ko so ga ugrabitelji pustili v vasi Prelože pri Lokvi, se je oškodovanec sam rešil iz prtljažnika, v dogodku ni bil poškodovan.