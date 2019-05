Denar je policija zasegla med rutinskim pregledom. Foto: Policija

Pomurski policisti so že pred skoraj dvema tednoma med kontrolo prometa ustavili tovorno vozilo z madžarskimi registrskimi tablicami. 28-letni voznik in 24-letni sopotnik, oba državljana Madžarske, nista imela nobene dokumentacije o prevozu gotovine. Murskosoboški policisti so prejšnjo nedeljo v večernem času med rutinskim pregledom cestnega prometa zaustavili tovorno vozilo madžarskih registrskih tablic, ki je bilo naloženo s kartonskimi škatlami z neznano vsebino. Pri kontroli so policisti ugotovili, da so v škatlah v torbicah evrski bankovci, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota.

Kot je neuradno slišati, so si morali, da so denar sploh lahko prešteli, izposoditi celo bančna avtomata, je poročal Radio Slovenija.

Ker so bili podani utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, je sodišče odredilo preiskavo vozila, pri kateri so zasegli gotovino v skupni vrednosti okrog 1,8 milijona evrov. Voznika in sopotnika so po končanem postopku izpustili iz pridržanja. Kriminalisti in policisti pa nadaljujejo zbiranje informacij o izvoru zaseženega denarja.