Policisti zaradi suma tihotapljenja migrantov pridržali športnega novinarja

Pri POP TV-ju so z novinarjem takoj prekinili sodelovanje

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Policija. Foto: BoBo

Policija je na južni meji zaradi suma tihotapljenja migrantov pridržala športnega programa POP TV. Novinarjeva ravnanja so v omenjeni medijski hiši obsodili in se od njih ogradili. Prenehali so tudi sodelovati z njim, so zapisali.