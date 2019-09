Foto: BoBo. Neznanci so poštarju iz kovčka na motorju ukradli skoraj 4000 evrov denarja za pokojnine. (slika je simbolična)

Poštar je pošto in pokojnine dostavljal v naselju Pot v Gaj, ko je ugotovil, da so neznanci izkoristili njegovo kratkotrajno odsotnost.

Ko je bil pri stranki, so neznanci poškodovali ključavnico kovčka na motorju in odnesli denar. Storilce še iščejo, so sporočili z novomeške policijske uprave.