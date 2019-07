Požar, fotografiran z italijanske strani. Foto: Tomaž Koršič

Kot je sporočila novinarka TV Slovenija Eugenija Carl, je na kraju požara ekipa Uprave za pomorstvo, prav tako ladijski vlačilci, ki gasijo požar.

"Prestregli smo komunikacijo med plovilom in italijansko kapitanijo ter takoj poslali reševalni čoln, na mestu nesreče smo potem videli, da gori čoln, takoj smo začeli reševati šest ljudi, ki so poskakali v vodo," je za Radio Slovenija pojasnil direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec.

Istočasno so po njegovih besedah v akcijo poslali tudi vlačilec Neptun, ki je začel gašenje. Vseh šest ljudi, od katerih je bil eden lažje poškodovan, so prepeljali na glavni pomol v Izolo, kjer so jih prevzeli reševalci. Policija njihovo identiteto še ugotavlja, saj so vse dokumente pustili na gorečem čolnu. Po direktorjevih besedah bodo plovilo, ko bo požar uspešno pogašen, potegnili do obale. Aktivirali pa so tudi Sektor za varovanje obalnega morja (SVOM), da se prepreči kakršno koli morebitno onesnaženje morja.