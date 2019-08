Policija in tožilstvo nista ugotovila suma kaznivega dejanja zlorabe. Foto: BoBo

V združenju proti spolnemu zlorabljanju, ki je primer prijavilo policiji, informacije niso komentirali, saj z njo niso uradno seznanjeni, je poročal portal Siol.

Mediji so namreč maja poročali, da je združenje na tožilstvo vložilo kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja spolne zlorabe. Pozneje so tudi v vrtcu vložili prijavo na policijo in vzgojitelja premestili v drugo skupino, še vedno pa se je srečaval z deklico in ostal v stiku z otroki. Podobno kot domnevno zlorabljena deklica sta pozneje začela opisovati še en fantek in deklica.

V Skupnosti vrtcev Slovenije so takrat opozorili, da je takšno ravnanje vodstva vrtca nedopustno. "V primeru, ko gre za nasilje nad otrokom, je ravnatelj dolžan vzgojitelja takoj umakniti z delovnega mesta in zavarovati žrtev nasilja," je za omenjeno televizijo dejala predsednica skupnosti vrtcev Janja Bogataj.